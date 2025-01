Equador Sub-20 x Brasil Sub-20: onde assistir, horário e prováveis escalações

Equador Sub-20 e Brasil Sub-20 se enfrentam nesta quinta- feira (30), às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Misael Delgado, em Valencia, na Venezuela. A partida válida pela quarta rodada do Sul-Americano Sub-20 terá transmissão ao vivo do Sportv (canal fechado) e do canal da Conmebol no Youtube. ➡️Clique para assistir no Sportv

O Equador tem 50% de aproveitamento na competição. Venceu por 2 a 1 a Bolívia na primeira rodada e perdeu para a Colômbia por 1 a 0 na última terça (28). Os equatorianos ocupam o terceiro lugar no Grupo B, na frente da Seleção Brasileira.

O Brasil, por sua vez, perdeu para os rivais argentinos por 6 a 0 na estreia e venceu os bolivianos por 2 a 1 no último domingo (26). A Seleção tem três pontos e fica atrás da Argentina na tabela pela diferença no saldo de gols.

Equador e Brasil se enfrentam nesta quinta (30) (Foto: Juan Barreto/AFP)

Tudo sobre o jogo entre Equador Sub-20 e Brasil Sub-20 (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

EQUADOR x BRASIL

4ª RODADA- SUL-AMERICANA

📆 Data e horário: quinta-feira, 30 de janeiro de 2025, às 20h30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio Misael Delgado, em Valencia, na Venezuela;

📺 Onde assistir: SporTV (canal fechado) e Canal da Conmebol (Youtube).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

EQUADOR: Loor; Ordóñez Corozo, Davis Bautista, Elkin Ruiz e Maikel Caicedo; Keny Arroyo, Kendry Páez, Juan Rodríguez e Jeremy Arévalo; Allen Obando e Bruno Quiñonez. Técnico: Miguel Bravo

BRASIL: Robert; Igor Serrote, Jair, Iago e Leandrinho; Moscardo, Kauan e Breno Bidon; Rayan, David Washington e Wesley. Técnico: Ramon Menezes