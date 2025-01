Uruguai Sub-20 atropela Paraguai no Sul-Americano

O Uruguai Sub-20 atropelou o Paraguai por 6 a 0 na noite desta segunda-feira (27), pela segunda rodada do Sul-Americano da categoria. No Metropolitano de Fútbol de Lara, em Cabudare, na Venezuela, a Celeste venceu com gols de Alejandro Severo, Gonzalo Petit (2x), Renzo Machado, Esteban Crucci e Germán Barbas.

Aos 31 minutos do primeiro tempo, a seleção uruguaia já vencia a partida pelo Sul-Americano por 3 a 0. Mesmo após a conversa no intervalo, os chilenos não conseguiram retornar para a segunda etapa com uma outra postura, e sofreram mais três gols. O passeio, aliás, poderia ter sido ainda maior.

Com o resultado, o Uruguai, com seis pontos, pulou para a liderança do Grupo A do Sul-Americano.

Comemoração de gol uruguai no Sul-Americano (Foto: Divulgação/Uruguai)

Chile bate seleção peruana

Pelo mesmo grupo, o Chile venceu o Peru por 3 a 2, com gols de Ignacio Vásquez e Juan Rossel (2x). Os chilenos, na segunda posição, ainda desperdiçaram uma cobrança de pênalti.