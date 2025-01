Argentina Sub-20 vence a Bolívia no Sul-Americano

A Argentina Sub-20 voltou a vencer no Sul-Americano da categoria. Nesta terça-feira (28), no Estadio Misael Delgado, em valencia, a Albiceleste venceu a Bolívia por 1 a 0, com gol de Rodríguez Pagano. Com o triunfo, os argentinos chegaram aos sete pontos, na liderança do Grupo B.

O gol da vitória saiu apenas aos 41 minutos do segundo tempo, quando Rodríguez recebeu assistência de Milton Delgado. Anteriormente, a Argentina venceu o Brasil por 6 a 0, na estreia, e empatou com a Colômbia por 1 a 1.

Comemoração de Rodríguez Pagano (Foto: Divulgação/Argentina)

Aliás, também pelo Grupo B, que conta com a Seleção Brasileira, a Colômbia venceu o Equador por 1 a 0, com gol de Neyser Villareal aos 41 minutos do primeiro tempo. Com o resultado, pulou para a terceira posição, agora com quatro pontos.

Situação da Seleção Brasileira Sub-20

A Canarinho, que entra em campo na quinta-feira para enfrentar o Equador às 20h30 (de Brasília), precisa pontuar para se classificar. Posteriormente, encara a Colômbia no sábado.

Atualmente, faltando dois jogos para encerrar a fase de grupos, a equipe de Ramon Menezes é a quarta colocada com três pontos.

Três times de cada grupo avançam para a próxima fase. Assim, posteriormente, disputam um hexagonal final. Nele, os quatro primeiros se classificam para a Copa do Mundo da categoria.