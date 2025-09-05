Suárez recebe suspensão de seis jogos após cuspir em adversário

A polêmica envolvendo Luis Suárez após a final da Copa das Ligas ganhou novos capítulos nesta sexta-feira (5). O Comitê Disciplinar do torneio oficializou as punições decorrentes das altercações que marcaram o fim da partida entre Inter Miami e Seattle Sounders, no último domingo. O atacante uruguaio recebeu uma suspensão de seis jogos após cuspir em um membro da comissão técnica da equipe adversária.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Além de Suárez, outros nomes importantes também foram punidos. Sergio Busquets, Tomás Avilés e até mesmo um integrante do Seattle Sounders tiveram sanções confirmadas pela organização.

continua após a publicidade

Em comunicado, a Copa das Ligas explicou a decisão contra o atacante uruguaio.

“De acordo com o Artigo 4.2 C do Regulamento da Copa da Liga de 2025, a Comissão Disciplinar impôs uma suspensão de seis jogos a Luis Suárez. Consequentemente, ele não poderá participar pelo menos da próxima edição da Copa da Liga até cumprir o valor integral de sua sanção”.

A competição também esclareceu as punições de outros envolvidos. Sergio Busquets recebeu dois jogos de suspensão por agredir com um soco o jogador mexicano Obed Vargas, enquanto o zagueiro Tomás Avilés foi suspenso por três partidas devido a conduta violenta. O comunicado não detalhou o motivo exato da infração cometida pelo jovem defensor argentino.

continua após a publicidade

Luis Suárez em Inter Miami x Seatle Sounders (Foto: Megan Briggs / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Do lado do Seattle, o membro da comissão técnica Steven Lenhart também foi alvo de sanção. Ele foi suspenso por cinco jogos por participação ativa nas agressões físicas e empurrões que se seguiram ao apito final.

Por ora, a punição de Suárez e dos demais atletas se aplica apenas à Copa das Ligas. A Major League Soccer (MLS), responsável pelo campeonato nacional, ainda não se manifestou sobre a possibilidade de estender as suspensões para partidas da liga.

➡️Luis Enrique, técnico do PSG, sofre acidente de bicicleta e terá de passar por cirurgia

Luis Suárez se desculpa publicamente

Alvo principal da polêmica, Luis Suárez quebrou o silêncio quatro dias depois do episódio. Em publicação no Instagram, o atacante uruguaio reconheceu o erro e se desculpou pelo comportamento. O jogador admitiu que o momento de tensão o levou a uma reação que não condiz com a imagem que deseja passar. Suárez ainda destacou que a repercussão de sua atitude também afeta familiares e companheiros de equipe.

– Primeiramente, quero parabenizar o Seattle Sounders pela conquista da Copa da Liga, mas, acima de tudo, quero pedir desculpas pelo meu comportamento após a partida. Foi um momento de grande frustração. Aconteceram coisas logo após o término da partida que não deveriam ter acontecido, mas isso não justifica minha reação. Eu estava errado e me arrependo sinceramente. Não é a imagem que quero passar, nem para a minha família, que sofre com os meus erros, nem para o meu clube, que também não merece ser afetado por algo assim. Sinto-me mal pelo que aconteceu e não queria perder a oportunidade de reconhecer e pedir desculpas a todos que se sentiram ofendidos pelo que fiz – escreveu.

A declaração foi vista como uma tentativa de aliviar o desgaste após dias de críticas intensas nas redes sociais e na imprensa internacional.

Com isso, o Inter Miami terá de lidar com possíveis desfalques de peso em edições futuras da Copa das Ligas, já que três jogadores fundamentais do elenco foram sancionados. Resta saber se a MLS decidirá ampliar o impacto das punições no campeonato doméstico.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.