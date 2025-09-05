Luis Enrique, técnico do PSG, sofre acidente de bicicleta e terá de passar por cirurgia
Treinador foi encaminhado ao pronto-socorro
O técnico do Paris Saint-Germain, Luis Enrique, sofreu um acidente nesta sexta-feira (5) ao cair de bicicleta durante um passeio. O espanhol de 55 anos foi levado ao pronto-socorro e precisou passar por uma cirurgia devido à fratura da clavícula. A informação foi confirmada pelo clube parisiense em comunicado oficial divulgado nas redes sociais.
Segundo a nota, o treinador já foi atendido pelos médicos e seguirá em observação nos próximos dias. O PSG não informou um prazo para o seu retorno, mas destacou que novas atualizações sobre o estado de saúde do técnico serão fornecidas em breve.
Comunicado do PSG e próximos jogos
“O Paris Saint-Germain expressa seu total apoio a Luis Enrique e deseja uma rápida recuperação. O clube fornecerá mais informações em breve”, afirmou a equipe em nota.
O acidente acontece justamente durante a pausa para a Data Fifa, período em que o treinador aproveitava alguns dias de descanso. Líder da Ligue 1, o PSG volta a campo no próximo domingo, 14 de setembro, contra o Lens, pela quarta rodada do Campeonato Francês.
Luis Enrique é um entusiasta do ciclismo e costuma pedalar regularmente em seu tempo livre. O acidente, no entanto, interrompe momentaneamente essa rotina, deixando a expectativa pela sua recuperação completa para reassumir o comando da equipe parisiense.
