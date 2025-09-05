menu hamburguer
Fora de Campo

Luis Enrique, técnico do PSG, sofre acidente de bicicleta e terá de passar por cirurgia

Treinador foi encaminhado ao pronto-socorro

Luis Enrique durante jogo entre PSG e Bayern de Munique, no Mundial de Clubes
imagem cameraLuis Enrique durante jogo entre PSG e Bayern de Munique, no Mundial de Clubes (Foto: Patricia De Melo Moreira/AFP)
Tiago Teixeira Mendes
Dia 05/09/2025
O técnico do Paris Saint-Germain, Luis Enrique, sofreu um acidente nesta sexta-feira (5) ao cair de bicicleta durante um passeio. O espanhol de 55 anos foi levado ao pronto-socorro e precisou passar por uma cirurgia devido à fratura da clavícula. A informação foi confirmada pelo clube parisiense em comunicado oficial divulgado nas redes sociais.

Segundo a nota, o treinador já foi atendido pelos médicos e seguirá em observação nos próximos dias. O PSG não informou um prazo para o seu retorno, mas destacou que novas atualizações sobre o estado de saúde do técnico serão fornecidas em breve.

Luis Enrique ao lado da taça da Champions League vencida pelo PSG
Luis Enrique ao lado da taça da Champions League vencida pelo PSG (Foto: Franck Fife/AFP)

Comunicado do PSG e próximos jogos

“O Paris Saint-Germain expressa seu total apoio a Luis Enrique e deseja uma rápida recuperação. O clube fornecerá mais informações em breve”, afirmou a equipe em nota.

O acidente acontece justamente durante a pausa para a Data Fifa, período em que o treinador aproveitava alguns dias de descanso. Líder da Ligue 1, o PSG volta a campo no próximo domingo, 14 de setembro, contra o Lens, pela quarta rodada do Campeonato Francês.

Luis Enrique é um entusiasta do ciclismo e costuma pedalar regularmente em seu tempo livre. O acidente, no entanto, interrompe momentaneamente essa rotina, deixando a expectativa pela sua recuperação completa para reassumir o comando da equipe parisiense.

