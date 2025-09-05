Veja por que artilheiro do Palmeiras não participou de despedida de Messi na Argentina

Estreante na lista de convocados da Argentina para a última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo, Flaco López, do Palmeiras, ficou fora até do banco de reservas, cortado pelo técnico Lionel Scaloni.

Ao todo, o treinador da atual campeã mundial chamou 29 jogadores nesta Data Fifa. No entanto, apenas 23 podem ser inscritos nas partidas oficiais. Ou seja, além de Flaco, outros cinco nomes também não ficaram à disposição da comissão técnica.

Flaco López recebeu sua primeira oportunidade com a camisa da Argentina após se destacar pelo Palmeiras. Artilheiro da equipe na temporada, com 17 gols, o centroavante alternou momentos entre titularidade e reserva, mas voltou a ganhar sequência no segundo semestre, quando passou a formar dupla com Vitor Roque.

Dentro de campo, a Argentina venceu a Venezuela por 3 a 0, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, com dois gols de Lionel Messi e um de Lautaro Martínez. Com 38 pontos, a equipe lidera as Eliminatórias, seguida pelo Brasil, que tem dez a menos, e não pode mais ser ultrapassada.

Flaco López, atacante do Palmeiras, foi convocado para defender a seleção da Argentina (Foto: Marlon Costa/AGIF)

Messi se emociona em provável despedida

A vitória da Argentina na última quinta-feira (4) provavelmente foi a última partida oficial de Lionel Messi em solo argentino. Antes mesmo de a bola rolar, o camisa 10 se emocionou ao pisar no gramado e foi ovacionado pelo público presente no estádio.

Acompanhado de seus três filhos, o craque voltou a se emocionar durante a execução do hino nacional. Como tem sido costume desde o título no Mundial do Catar, Messi liderou a seleção dentro de campo, que chega às vésperas da Copa do Mundo como uma das principais favoritas ao título.