Suárez cospe em adversário após perder título pelo Inter Miami

A derrota do Inter Miami para o Seattle Sounders, na final da Leagues Cup por 3 a 0, fez Luis Suárez perder o controle. O atacante uruguaio, durante uma discussão com um integrante da comissão técnica adversária, acabou dando uma cusparada no profissional. O uruguaio ainda chegou a ser contido pelo colega de equipe Oscar Ustari, que não conseguiu evitar que Suárez tomasse tal atitude. A partida foi realizada neste domingo (31) no Lumen Field, em Seattle, nos EUA.

Essa não é a primeira vez que Luis Suárez se envolve em confusão. Na Copa de 2014, no Brasil, o atacante mordeu o ombro do zagueiro italiano Giorgio Chiellini durante a partida entre Uruguai e Itália. O uruguaio acabou sendo suspenso do futebol por 4 meses.

Com a possibilidade de conquistar o bicampeonato da Leagues Cup, o Inter Miami sofreu o primeiro gol aos 25 minutos do primeiro tempo quando Osaze De Rosario abriu o placar para o Seattle Sounders. A melhor chance do time de Lionel Messi foi aos 4 minutos do segundo tempo, quando o argentino ficou cara a cara com o goleiro adversário, mas acabou chutando por cima do gol. Aos 39 da etapa complementar, Alex Roldan, de pênalti, fez 2 a 0 para a equipe de Seattle conquistando o primeiro título da franquia na competição.

O Inter Miami retorna aos gramados no dia 13 de setembro, diante do Charlotte FC, pela Major League Soccer (MLS). O Seattle Sounders, por sua vez, enfrenta o Los Angeles Galaxy, onde atua o brasileiro Gabriel Pec, ex-Vasco, em casa, pela mesma competição.

Luis Suárez cospe em adversário (Foto: Megan Briggs / Getty Images via AFP)

