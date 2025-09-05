Mbappé iguala Henry em artilharia histórica da França

O atacante Kylian Mbappé carimbou mais uma vez o seu nome na história da França. Ao marcar na vitória por 2 a 0 sobre a Ucrânia, na primeira rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026, o camisa 10 empatou com a lenda Thierry Henry na artilharia da seleção, com 51 gols. Olivier Giroud, que tem 57, lidera a lista dos que mais marcaram pelos Le Bleus.

Capitão da França e campeão do mundo em 2018, Mbappé é um dos maiores nomes do futebol moderno e está guardado no hall dos melhores jogadores da história da França. Apenas em Copas do Mundo, são 12 gols em duas edições, sendo quatro em finais. A expectativa é de que o francês supere Miroslav Klose e se torne o maior goleador do principal torneio de futebol.

Além dos gols feitos, o atacante também acumula 32 assistências pela França. Antes do duelo desta sexta (5), a última vez em que Mbappé havia participado de gols pela seleção foi no dia 8 de junho, quando participou com gol e assistência na vitória por 2 a 0 sobre a Alemanha, na Nations League.

Carreira de Mbappé

Formado no Monaco, Kylian Mbappé despertou o interesse do mundo na temporada 2016/2017 quando foi um dos protagonistas de uma conquista improvável da Ligue 1 sobre o poderoso PSG.

Mbappé conquistou a Copa do Mundo pela França em 2018 (Foto: AFP)

Na temporada seguinte, Mbappé chegou ao PSG com grande expectativa e com a responsabilidade de se tornar a 2ª contratação mais cara da história do futebol. A transferência ainda permanece na vice-liderança, tendo custado 180 milhões de euros (R$ 674,7 milhões, na época) em 2017 e ficando atrás somente da saída de Neymar para a equipe francesa.

Com protagonismo no PSG, Mbappé também foi se tornando pela chave na França ao lado de Antoine Griezmann. Em 2018, o atacante foi titular em seis confrontos, tendo marcado quatro gols e contribuído com quatro assistências. Além disso, o camisa 10 se tornou o 2º atleta mais jovem da história a balançar as redes em uma final de Copa do Mundo atrás somente de Pelé.

Apesar de um fim de passagem cercado de rusgas, Mbappé se tornou o maior artilheiro da história do PSG com 256 gols marcados e superando nomes como os de Cavani, Ibrahimovic e Neymar. Além da inegável participação chave nas conquistas dos títulos com a equipe no período em que defendeu o clube francês.

No Real Madrid, Mbappé fez uma temporada histórica ao marcar 44 gols em seu primeiro ano com a camisa merengue. Em março, Mbappé já havia igualado a 1ª temporada de Cristiano Ronaldo no time merengue, e também superado o brasileiro Ronaldo Fenômeno.

