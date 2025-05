A última rodada do Campeonato Português, disputada na tarde deste sábado, será inesquecível para o Sporting, que se tornou bicampeão português. O motivo? A equipe de Rui Borges e o Benfica chegaram à partida final com o mesmo número de pontos e contando com o tropeço do rival para levantar o troféu coroando a temporada. No entanto, quem se deu melhor foram os Leões, que venceram por 2 a 0 e viram o empate do time de Bruno Lage, ex-Botafogo.

O Benfica saiu atrás no placar, quando o Braga fez 1 a 0 ainda no primeiro tempo, de pênalti, porém buscou a reação no segundo, ao deixar tudo igual. No entanto, não foi suficiente para parar o Sporting, que fez o dever de casa e venceu por 2 a 0.

Os gols dos Leões foram marcados por Pedro Gonçalves e Gyokeres. O atacante sueco, inclusive, aumentou seu número de tentos no Campeonato Português e finalizou a temporada com 39 bolas na rede em 33 partidas disputadas. Cobiçado pelo Arsenal, ao que tudo indica, o jogador deixará o Sporting na janela do meio do ano.

Viktor Gyokeres comemora gol marcado para o Sporting; Atacante é artilheiro com 38 gols no Campeonato Português (Foto: Patricia de Melo Moreira/AFP)

Com a conquista, o Sporting chegou a 21 títulos do Campeonato Português. A equipe também venceu seu quarto bicampeonato, repetindo o feito de 1947 e 1948, 1951 e 1952, e 1953 e 1954. Atualmente, o clube é o terceiro maior campeão de Portugal, atrás do Porto, com 30, e do Benfica, com 38.

Sporting teria vantagem em caso de empate

Sporting e Benfica chegaram à última rodada precisando da vitória. No entanto, e se houvesse empate? O Sporting seria campeão da mesma forma. O clube venceu o primeiro duelo contra o Benfica no primeiro turno, ganhando vantagem no desempate em confronto direto. O segundo jogo terminou empatado em 1 a 1.

Rui Borges exalta título do Sporting no Campeonato Português

Rui Borges chegou à equipe para esta temporada em dezembro, após as saídas de Rúben Amorim e João Pereira, ambos no ano passado. Em entrevista à "Spor TV", o comandante relembrou a derrota na Taça da Liga e exaltou a resilência do grupo, que se manteve firme e conquistou o bicampeonato português.

— É indescritível. Lembro-me do que disse quando perdi a Taça da Liga. É muita crença e acreditar. É o culminar de um grande trabalho, um grande grupo, um grande staff. Desde a malta que liga a rega da relva na Academia, à malta da cantina, os seguranças são fantásticos. Este grupo merecia muito, acreditou sempre, mesmo perante tantas dificuldades que puseram muita coisa em causa. Mas o acreditar deste grupo só podia acabar assim.

— Desde o primeiro momento em que falei com o presidente. Era o concretizar de um sonho, de um caminho em que, nós, enquanto equipa técnica, chegámos aqui pelo trabalho, pela resiliência e pela competência. Era uma equipa técnica completamente desconhecida, eu não fui um grande jogador, não estudei, sou apenas o Rui Borges, comecei lá atrás, deram-me oportunidades pelo trabalho e chegámos aqui com todo o mérito. É o culminar de um sonho, agora é levantar a cabeça e seguir, porque há mais um troféu para disputar. E é a felicidade deles que, acima de tudo, me deixa feliz. O meu maior desejo é que os meus pais se sintam orgulhosos do filho — disse Rui sobre objetivo ao assumir o Sporting.

A era do Sporting

A grande trajetória do Sporting no Campeonato Português começou em 2019/20 com a chegada de Rúben Amorim ao banco de José Alvalade. O atual técnico do Manchester United, finalista da Liga Europa, conseguiu deixar sua marca em um time que deu frutos em sua segunda temporada, quando em 2020/21 conquistou o primeiro título da liga do Sporting em 20 anos.

Em cinco anos, Amorim conquistou dois campeonatos, duas Taças da Liga e uma Supertaça de Portugal, classificando a equipa para a Champions League em quatro das cinco épocas em que esteve no comando.