Jamie Vardy receberá homenagem em despedida do Leicester City

O atacante Jamie Vardy, que anunciou que deixará o Leicester City ao final da temporada, receberá uma homenagem do clube e dos torcedores em seu jogo de número 500, que marca a última aparição do camisa 9 no King Power Stadium. Os Foxes divulgaram que, antes da bola rolar no duelo contra Ipswich Town, deste domingo (18), pela penúltima rodada da Premier League, os fãs reunirão bandeiras comemorativas em tributo ao ídolo.

O centroavante de 38 anos optou por não renovar o contrato, que expira ao final de junho, em temporada marcada pelo novo rebaixamento dos Foxes à segunda divisão da Inglaterra. Em vídeo através das redes sociais, o atacante deixou uma mensagem emotiva e de agradecimento ao clube pelo tempo vivido no Leicester.

Foram quase 13 anos no King Power Stadium, em jornada marcada por títulos e uma identificação grande com a torcida. Jamie, no mesmo vídeo, também deixou claro que não planeja se aposentar ao fim de 2024-25, o que indica apenas uma mudança de ares na reta final de sua carreira.

Confira a mensagem de Jamie Vardy em anúncio de saída do Leicester City

- Estive aqui por tanto tempo que achei que nunca terminaria. Não está sendo fácil de escrever, nem de tomar a decisão. O Leicester foi a minha segunda casa, minha família estendida. O clube, a cidade e a torcida significam muito para mim. Mas chegou a minha hora de dizer adeus. Nove anos atrás, fizemos o impossível: conquistar a Premier League. Depois, vencemos a FA Cup. Chegamos às quartas de final da Champions League. Essas memórias ficarão marcadas por toda a minha vida. Vocês acreditaram em mim, e eu espero ter pago a fé de vocês. Vocês me colocaram no coração, estiveram comigo nos momentos difíceis, e me levaram a ser o melhor de mim. Sempre senti o apoio de vocês, e vocês não sabem o quão bom era sentir isso no campo. Meu único arrependimento é não dizer adeus em uma temporada melhor - declarou o camisa 9.

