Destaque do Sporting na temporada com 52 gols em 50 jogos, o sueco Victor Gyokeres está perto de definir o seu futuro, sendo ele longe da equipe portuguesa. Informações do jornal "Marca" indicam que o Arsenal já acertou a parte salarial para contratar o atacante na próxima janela de transferências. Os Gunners teriam reservado 75 milhões de euros (R$ 471 milhões) para assegurar a sua compra.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Veículos ingleses indicam que o Arsenal pagará 71 milhões de euros (R$ 446 milhões), valor menor do que o montante que haviam reservado. O salário de Gyokeres seria por volta de 238 mil euros semanais, o que totalizaria 12,3 milhões por ano, cerca de R$ 773 milhões. Ainda não é sabida a validade do contrato.

continua após a publicidade

Diretor esportivo do Arsenal, Andrea Berta, teria sido o responsável pelas negociações diretas com Gyokeres. O próximo passo, agora, seria o acerto junto ao Sporting, para definir quanto e qual será a forma de pagamento pela aquisição do atacante de 26 anos. Seu vínculo com o clube português é válido até o meio de 2028.

Por estar vivendo temporada dos sonhos, Gyokeres despertou o interesse não só do Arsenal, como também de diversos clubes grandes ao redor da Europa, com destaque para Chelsea e Manchester United. O projeto dos Gunners, porém, foi o que mais atraiu ao sueco, que chegaria para ser titular em uma equipe que precisa de um centroavante.

continua após a publicidade

➡️ Um mês para o Mundial: veja quanto custam os ingressos dos jogos

A novela, porém, tende a se estender, pelo menos, até o fim da atual temporada, uma vez que os Leões ainda disputam dois títulos. Com uma rodada para o fim do Campeonato Português, a equipe de Gyokeres lidera com o mesmo número de pontos que o Benfica, precisando vencer ou torcer por uma derrota dos rivais no jogo final. A dupla ainda se enfrenta no dia 25, pela final da Copa de Portugal.

Gyokeres lidera a corrida pela Chuteira de Ouro na Europa

Gyokeres comemorando gol pelo Sporting (Foto: Reprodução/Sporting)

Com 52 gols e 57 pontos no coeficiente da Chuteira de Ouro, Gyokeres caminha, também, para ser o grande artilheiro do velho continente na temporada. Com poucos jogos para o fim, o sueco fica na frente de Momahed Salah, que tem 56, e Kylian Mbappé, com 54. Harry Kane e Robert Lewandowski aparecem depois, com 50.

📲 Para ficar por dentro de tudo de Futebol Internacional, acompanhe as notícias e informações no Lance!.