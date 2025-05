Guardiola bota dedo na cara de adversário e ironiza arbitragem após derrota do City

Técnico do Manchester City, Pep Guardiola discutiu com Dean Henderson após a derrota na final da Copa da Inglaterra para o Crystal Palace. O treinador colocou o dedo na cara do goleiro adversário e ironizou a arbitragem ao fim da partida.

O comandante se revoltou com Henderson por conta da cera do goleiro na reta final da decisão em que o Palace venceu o City por 1 a 0, no Wembley. Apesar dos 10 minutos de acréscimo concedidos pela arbitragem, Guardiola não ficou feliz com a atitude do adversário.

- Ele defendeu a posição dele, nós defendemos a nossa. É perda de tempo. Eu entendo nos minutos finais, mas desde o início? Todos podem fazer o que quiserem. Não perdemos pela cera do Henderson. Eles nos deram nove a dez minutos de acréscimo, mas tem a ver com o ritmo. É uma questão da arbitragem, não minha. Não tivemos o ritmo necessário. Tento jogar o jogo como as pessoas merecem assistir - declarou em coletiva Guardiola, treinador do Manchester City.

Guardiola também comentou sobre uma jogada que poderia ter resultado na expulsão de Henderson ainda na etapa inicial. Na ocasião, o goleiro saiu da área para dividir com Haaland e deu um tapa na bola, o que impediu a progressão do centroavante. Embora o lance tenha sido revisado pelo VAR, a arbitragem optou por seguir a partida.

- Eu não sou o árbitro. Perguntem para o árbitro - concluiu.

Com a derrota na Copa da Inglaterra, Guardiola igualou sua pior temporada com o Manchester City em 2016/2017, em que também não conquistou títulos. Neste momento, o comandante busca recolocar sua equipe na próxima edição da Champions League via Campeonato Inglês.