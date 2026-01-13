Simeone reconhece erro e pede desculpas a Vini Jr: 'Não foi correto'
Argentino também foi questionado sobre a saída de Xabi Alonso do Real Madrid
Em uma mudança brusca de tom, Diego Simeone, treinador do Atlético de Madrid, aproveitou a coletiva de imprensa nesta segunda-feira (12), véspera do duelo contra o Deportivo La Coruña pela Copa do Rei, para encerrar a polêmica iniciada na Arábia Saudita. Após ter provocado Vini Jr durante a semifinal da Supercopa da Espanha, ao afirmar que o brasileiro seria "mandado embora" por Florentino Pérez, o treinador argentino optou pela retratação pública.
"Cholo" reconheceu que sua conduta à beira do gramado foi inadequada e que o episódio não condiz com a postura que deveria adotar. A declaração ocorre em um momento de turbulência em Madri, marcado pela derrota do Atlético na semifinal e pela posterior demissão de Xabi Alonso no rival Real Madrid.
— Antes de mais nada, gostaria de pedir desculpas ao senhor Florentino e ao senhor Vinicius pelo episódio que viram. Não está bem da minha parte me colocar naquele lugar e aceito, obviamente, que não estive bem. O Barcelona é uma equipe ótima que mereceu vencer a final — declarou Diego Simeone.
Foco na Copa do Rei e silêncio sobre Xabi Alonso
Apesar das desculpas aos merengues, Simeone foi curto e grosso ao ser questionado sobre as críticas de Xabi Alonso, que o havia chamado de "mau esportista" antes de ser demitido do comando técnico do Real Madrid.
— Não tenho nada a acrescentar — limitou-se a dizer o argentino, focando as atenções no confronto decisivo contra o Dépor no Riazor. Sobre o adversário da Copa do Rei, Simeone pregou cautela, destacando a valentia da equipe da Galícia.
— O que vemos é uma equipe valente que está competindo bem, independentemente dos resultados recentes. Eles eliminaram o Mallorca, que é um time que não dá nada de presente. Quanto à importância da Copa do Rei, ela segue no mesmo lugar de quando a temporada começou: é um objetivo claro — afirmou o técnico.
