A Seleção Brasileira Feminina inicia nesta sexta-feira (27) a temporada 2026 com um teste internacional fora de casa. O Brasil enfrenta a Costa Rica, às 22h (horário de Brasília), com transmissão do Sportv (canal fechado), no tradicional Estádio Alejandro Morera Soto, em Alajuela.

O amistoso marca o primeiro compromisso do ano e abre um novo ciclo de observações, ajustes táticos e consolidação de grupo de olho nos próximos desafios internacionais, diante de Venezuela e México.

Semana de preparação em solo costarriquenho

A delegação brasileira chegou a Alajuela no início da semana e concentrou toda a preparação no palco da partida. Na terça-feira (24), o grupo treinou às 17h30 (horário local), 20h30 de Brasília, já no gramado do Estádio Alejandro Morera Soto. A atividade foi repetida na quarta-feira (25), no mesmo horário, reforçando ajustes táticos e movimentações ofensivas.

Na quinta-feira (26), véspera do jogo, o treino aconteceu às 18h locais (21h de Brasília), com foco em bolas paradas e organização defensiva. A estratégia de trabalhar todos os dias no estádio visa adaptação total ao gramado híbrido e às dimensões do campo.

A provável escalação do Brasil tem: Lelê; Yasmin, Mariza, Thaís Ferreira e Fê Palermo; Duda Sampaio, Ana Vitória (Brena) e Luany; Kerolin, Bia Zaneratto (Gabi Zanotti) e Tainá Maranhão.

Já a provável da Costa Rica tem Genesis Perez; Daniela Meija, Mariana Benavides, Marian Solano e Maria Coto; González, Raquel Rodríguez, Chinchilla e Melissa Herrera; Aguilar e Sheika Scott.

Maiara durante treino da Seleção Feminina na Costa Rica Créditos: Lívia Villas Boas/CBF

Lista de convocadas para amistosos

A lista conta com três nomes que vivem momentos distintos na carreira: Cláudia, do Cruzeiro; Thaís, do Benfica; e Lelê, do Corinthians.

O sistema defensivo reúne atletas consolidadas no cenário internacional e nomes em ascensão. Tarci, do Lyon, Mariza, do Tigres, e Lauren, do Atlético de Madrid, Fê Palermo, do Palmeiras, Thaís Ferreira e Tamires, ambas do Corinthians, além de Yasmim, do Real Madrid, e Bruninha, do Gotham.

No setor central, a seleção aposta na dinâmica de Duda Sampaio e Ana Vitória, ambas do Corinthians, além de Brena (Palmeiras). Maiara, do Angel City, e Luana, do Orlando Pride.

O setor ofensivo reúne diversas opções: Kerolin, do Manchester City, a meia-atacante Luany (Atlético de Madrid), Adriana (Al Qadsiah), Geyse (América-MEX), Aline Gomes (Pachuca), Bia Zaneratto (Palmeiras), Jheniffer (Tigres) e Tainá Maranhão (Palmeiras).

Reencontro de Arthur Elias com Lindsay Camila

A Seleção Bbasileira terá pela frente a técnica brasileira Lindsay Camila, que atualmente comanda a Costa Rica. Campeã da Libertadores e da Série A2 no Brasil, ela assumiu a missão de levar a equipe centro-americana à Copa do Mundo de 2027.

Em entrevistas ao Lance!, destacou o desejo de implementar um jogo agressivo, com marcação alta e transições rápidas, características que prometem dar competitividade às costarriquenhas já neste confronto.

Lindsay passou por um processo seletivo detalhado antes de assumir o cargo e tem contrato até o Mundial de 2027. O duelo desta sexta-feira coloca frente a frente o país onde construiu carreira e o novo projeto internacional que abraçou.

Lindsay Camila durante treino da Costa Rica. (Foto: Federação da Costa Rica/Divulgação)

O palco do amistoso

O Estádio Alejandro Morera Soto, conhecido como "La Catedral del Fútbol", foi inaugurado em 1942 e tem capacidade para 17.895 torcedores. Casa da Liga Deportiva Alajuelense, o estádio já recebeu competições internacionais, incluindo partidas da Copa do Mundo Feminina Sub-17 de 2014.

Com gramado híbrido e sistema de energia sustentável por meio de painéis solares, é considerado uma das principais arenas da Costa Rica.

Estádio Alejandro Morera, na Costa Rica, recebe amistoso da Seleção Feminina. (Foto: Lívia Villas Boas/CBF)

Últimos jogos da Seleção Brasileira

Portugal 0 x 5 Brasil – Amistoso de Seleções (02/12)

Brasil 1 x 3 Noruega – Amistoso de Seleções (28/11)

Itália 0 x 1 Brasil – Amistoso de Seleções (28/10)

Inglaterra 1 x 2 Brasil – Amistoso de Seleções (25/10)

