Simeone ataca Vini Jr em jogo do Atlético de Madrid: 'Você não mostra'

O técnico Diego Simeone protagonizou uma cena polêmica na vitória do Atlético de Madrid por 3 a 1 sobre o Levante, pela 12ª rodada de La Liga. Segundo o jornal espanhol "Marca", câmeras do Riyadh Air Metropolitano capturaram algumas palavras que o argentino dirigiu ao árbitro Gil Manzano. Após o juiz da partida aplicar cartão amarelo a um jogador do Atleti, o treinador disse que "Para o Vinícius (Júnior) você não dá cartão! Para ele você não mostra o cartão!".

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Embora as imagens não mostrem o momento exato em que Simeone profere as palavras ao árbitro, o diário esportivo informou que ocorreu perto do fim da partida. O time espanhol recebeu três cartões, todos próximo do apito final: um para Nahuel Molina, aos 84 minutos; outro para Llorente, aos 87'; e outro para Giménez, aos 90'.

continua após a publicidade

Atlético de Madrid x Levante

Apesar dos protestos à arbitragem, Simeone terminou satisfeito com o desempenho do Atlético de Madrid na vitória sobre o Levante. O triunfo fez a equipe chegar aos 25 pontos na quarta colocação, cinco a menos que o líder Real Madrid.

— Contente pelo trabalho que os rapazes estão realizando. Hoje voltaram a jogar um bom jogo. Controlamos em todo momento. Eles nos causaram problemas nas bolas paradas, mas a equipe jogou o que queria jogar. Com uma proposta de insistir e não se frustrar. Os rapazes que entraram no segundo tempo puderam ajudar a equipe. Saio com uma boa visão — analisou o técnico.

continua após a publicidade

Após a pausa para a Data Fifa, o Atleti volta a campo contra o Getafe, fora de casa, no dia 23 de novembro. As equipes se enfrentam pela 13ª rodada do Campeonato Espanhol.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial