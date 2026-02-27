Messi é derrubado por torcedor em amistoso; veja vídeo

O amistoso entre o Inter Miami e o Independiente del Valle, disputado nesta quinta-feira (26), foi marcado por episódios de desorganização e pela interrupção da partida devido à invasão do gramado. O confronto, realizado no estádio Juan Ramón Loubriel, na cidade de Bayamón, em Porto Rico, contou com a presença de aproximadamente 20 mil torcedores e precisou ser paralisado após diversos fãs pularem as barreiras de segurança.

O momento de maior tensão ocorreu quando um dos invasores correu em direção ao astro argentino Lionel Messi. O torcedor conseguiu alcançar e agarrar o jogador e, em meio à intervenção de um segurança para tentar conter o indivíduo, ambos acabaram caindo no chão. Apesar do susto e do evidente risco físico, o camisa 10 escapou ileso do incidente.

Atrasos na organização e no andamento da partida

Além da confusão envolvendo o público durante os noventa minutos, o evento já havia enfrentado problemas logísticos antes mesmo do apito inicial. O começo do jogo sofreu um atraso de quase uma hora em decorrência de um conflito de uniformes, uma vez que as duas equipes se apresentaram para atuar com trajes predominantemente pretos. Após negociações, ficou decidido que a partida aconteceria sob essas condições atípicas.

No aspecto esportivo, o técnico Javier Mascherano optou por escalar uma equipe mista, preservando os titulares que haviam atuado na recente derrota para o LAFC pela rodada de abertura da MLS. O Inter Miami inaugurou o marcador aos 15 minutos do primeiro tempo com o jovem atacante espanhol Santiago Morales, após receber um lançamento de Luis Suárez. A vantagem norte-americana durou pouco, pois o equatoriano Patrik Mercado empatou para o Independiente del Valle apenas um minuto depois.

Vitória assegurada por Messi

O confronto seguiu com intensidade elevada e disputas ríspidas no primeiro tempo, resultando inclusive na substituição do goleiro adversário Guido Villar, que caiu de mau jeito após defender uma forte cobrança de falta de Suárez. Lionel Messi, que iniciou o duelo no banco de reservas, foi acionado no intervalo da partida.

Aos 24 minutos da segunda etapa, o craque argentino assumiu a responsabilidade em uma cobrança de pênalti e converteu a penalidade, selando a vitória do Inter Miami pelo placar de 2 a 1. Após a conturbada passagem por Porto Rico para cumprir a remarcação deste amistoso, a delegação retorna à Flórida com foco imediato na liga nacional, onde enfrentará o rival Orlando City neste domingo (1).

Lionel Messi em ação pelo Inter Miami em amistoso contra o Del Valle, em Porto Rico (Foto: Jaydee Lee SERRANO / AFP)

