Vini Jr vive um momento de adaptação no Real Madrid sob o comando de Xabi Alonso e a imprensa europeia vem levantando dúvidas sobre o encaixe do atacante no atual modelo de jogo da equipe. Em análise, o jornal inglês "The Athletic" citou como mudanças táticas, queda de produção ofensiva e questões contratuais ajudam a explicar a temporada irregular do brasileiro.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

De acordo com o periódico, Vinícius soma cinco gols e sete assistências em 25 jogos por La Liga e Champions League nesta temporada. O número contrasta com o desempenho recente do atacante, que em 2023/24 marcou 21 gols e deu nove assistências nas duas competições, e em 2024/25 terminou com 19 gols e 10 passes decisivos.

continua após a publicidade

O jornal destaca ainda que o brasileiro atravessa uma sequência de 16 partidas sem marcar por clubes, desde os dois gols anotados contra o Villarreal, em 4 de outubro. Além da queda nos números, o contexto em campo mudou com a chegada de Xabi Alonso.

Diferentemente do trabalho de Carlo Ancelotti, que oferecia maior liberdade posicional aos jogadores de ataque, o novo treinador adotou um modelo mais estruturado, com foco em posse de bola e domínio territorial. Nesse cenário, Vini Jr passou a atuar de forma mais fixa pelo lado esquerdo, responsável por dar amplitude ao ataque.

continua após a publicidade

— O treinador anterior, Carlo Ancelotti, preferia que seus jogadores encontrassem soluções por conta própria, de forma espontânea, em vez de se encaixarem em formações rígidas e seguirem funções individuais definidas. Tudo isso significava que Vinicius Jr tinha liberdade para atuar em todo o terço final do campo. Mas sob o comando de Alonso, sua função passou a ser a de ocupar a lateral esquerda, com apoio nos corredores laterais ou no meio-campo — analisou o "The Athletic".

Tradução: "Vinícius Júnior é uma boa opção para o Real Madrid de Xabi Alonso?" (Foto: Arte/Lance!)

Mbappé tomou o protagonismo de Vini Jr no Real Madrid?

A análise ressalta ainda que o estilo mais controlado de Xabi Alonso diminuiu as oportunidades de contra-ataque, situação na qual Vini Jr costumava se destacar. Quando o Real Madrid acelera em transição, Kylian Mbappé tem sido o principal alvo, concentrando a maioria das finalizações rápidas da equipe no Campeonato Espanhol.

Na avaliação do The Athletic, Vini Jr segue sendo um jogador capaz de decidir partidas, mas seu papel no atual Real Madrid se tornou menos central. Com Mbappé assumindo o protagonismo ofensivo e outros jogadores oferecendo alternativas ao treinador, o brasileiro precisará se adaptar a uma função diferente para recuperar o rendimento que o transformou em um dos principais nomes do clube nas últimas temporadas.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial