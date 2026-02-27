menu hamburguer
Futebol Internacional

Endrick conhece primeiro adversário na Europa League; veja sorteio

Brasileiro fará estreia pela competição com a camisa do Lyon pelo Celta de Vigo

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 27/02/2026
11:36
Endrick em jogo do Lyon pelas oitavas de final da Copa da França
imagem cameraEndrick em jogo do Lyon pelas oitavas de final da Copa da França (Foto: OLIVIER CHASSIGNOLE/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Uefa realizou o sorteio das oitavas de final da Europa League nesta sexta-feira (27), em Nyon, na Suíça. Na cerimônia, foi definido que o Celta de Vigo, da Espanha, será o primeiro adversário de Endrick pelo Lyon, na competição. Além deste duelo, o chaveamento sorteou outros confrontos interessantes, com um embate italiano.

Veja os duelos das oitavas de final da Europa League

Chave Prata

  • Ferencváros x Braga
  • Panathinaikos x Real Betis
  • Genk x Freiburg
  • Celta de Vigo x Lyon

Chave Laranja

  1. Stuttgart x Porto
  2. Nottingham Forest x Midtjylland
  3. Bologna x Roma
  4. Lille x Aston Villa
Europa League - Troféu
Troféu da Europa League (Foto: Fabrice Coffrini / AFP)

Estreia na Europa League contra velho conhecido

Endrick fará a estreia na Europa League com a camisa do Lyon apenas nas oitavas de final da competição. Mesmo no time desde janeiro, quando a equipe ainda tinha duas partidas da fase de liga para disputar, o atacante brasileiro não pôde atuar por não estar inscrito na competição por uma limitação do regulamento da Uefa. Agora, após o encerramento da primeira fase, a entidade abriu a janela de inscrição aos clubes e o jogador revelado pelo Palmeiras foi registrado pelo clube francês.

Mesmo sem o brasileiro, o Lyon se garantiu entre os oito primeiros da fase de liga, evitando os playoffs e com vaga direta às oitavas de final. Após sorteio, a equipe francesa terá que encarar o Celta de Vigo, um velho conhecido de Endrick nos tempos de Real Madrid. Com a camisa dos Merengues, o atacante foi peça-chave na classificação do Real Madrid sobre o Celta na Copa do Rei da temporada passada, com 2 gols marcados na prorrogação.

Desde a chegada no Lyon, Endrick soma sete jogos, com cinco gols marcados e duas assistências.

Endrick pista e aponta ao comemorar gol em goleada do Lyon (Foto: Christopher Verhaegen / AFP)
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

