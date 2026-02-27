Endrick conhece primeiro adversário na Europa League; veja sorteio
Brasileiro fará estreia pela competição com a camisa do Lyon pelo Celta de Vigo
A Uefa realizou o sorteio das oitavas de final da Europa League nesta sexta-feira (27), em Nyon, na Suíça. Na cerimônia, foi definido que o Celta de Vigo, da Espanha, será o primeiro adversário de Endrick pelo Lyon, na competição. Além deste duelo, o chaveamento sorteou outros confrontos interessantes, com um embate italiano.
Veja os duelos das oitavas de final da Europa League
Chave Prata
- Ferencváros x Braga
- Panathinaikos x Real Betis
- Genk x Freiburg
- Celta de Vigo x Lyon
Chave Laranja
- Stuttgart x Porto
- Nottingham Forest x Midtjylland
- Bologna x Roma
- Lille x Aston Villa
Estreia na Europa League contra velho conhecido
Endrick fará a estreia na Europa League com a camisa do Lyon apenas nas oitavas de final da competição. Mesmo no time desde janeiro, quando a equipe ainda tinha duas partidas da fase de liga para disputar, o atacante brasileiro não pôde atuar por não estar inscrito na competição por uma limitação do regulamento da Uefa. Agora, após o encerramento da primeira fase, a entidade abriu a janela de inscrição aos clubes e o jogador revelado pelo Palmeiras foi registrado pelo clube francês.
Mesmo sem o brasileiro, o Lyon se garantiu entre os oito primeiros da fase de liga, evitando os playoffs e com vaga direta às oitavas de final. Após sorteio, a equipe francesa terá que encarar o Celta de Vigo, um velho conhecido de Endrick nos tempos de Real Madrid. Com a camisa dos Merengues, o atacante foi peça-chave na classificação do Real Madrid sobre o Celta na Copa do Rei da temporada passada, com 2 gols marcados na prorrogação.
Desde a chegada no Lyon, Endrick soma sete jogos, com cinco gols marcados e duas assistências.
