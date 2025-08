De maneira precoce, o Besiktas deu adeus à disputa da Europa League e viu o sonho de conquistar o torneio pela primeira vez ruir. No duelo de volta com o Shakhtar Donetsk, o time foi derrotado por 2 a 0, somando 6 a 2 no agregado, e viu um ponto final ser colocado no desejo de disputar a decisão continental em sua casa.

Após o jogo, o técnico Ole Gunnar Solskjaer concedeu entrevista coletiva e foi totalmente sincero. Pressionado pela reta final oscilante de 2024/25, o técnico negou qualquer desejo de saída da área técnica turca.

- Estamos apenas no começo da temporada, e teremos outro torneio para disputar. Não há problema que eu continue. O Besiktas passou por momentos complicados nos últimos quatro ou cinco anos, e precisamos de estabilidade. Vou continuar na minha função. Estamos construindo um novo time, e temos outro campeonato, com potencial para mais um troféu. Nosso objetivo é construir uma equipe que chegue forte nas competições e brigue pelas taças - declarou o norueguês.

Ole também analisou o confronto realizado na Polônia - o Shakhtar não pode receber jogos em seu país devido à guerra na Ucrânia -, e de maneira humilde, enalteceu os comandados do também ex-jogador Arda Turan.

- Foi uma luta dura. Meus jogadores lutaram muito, mas não foi o suficiente. Temos que aceitar este fato: o Shakhtar foi melhor do que nós. Marcar o primeiro gol hoje foi uma questão de vida ou morte. Infelizmente, nosso adversário marcou o primeiro, e a montanha que tínhamos que escalar ficou um pouco mais íngreme. Eles foram melhores do que nós e aproveitaram ao máximo o momento positivo - afirmou o comandante.

🌌 O novo desafio do Besiktas de Ole Solskjaer

Apesar da derrota, o Besiktas terá a oportunidade de jogar a Conference League, entrando na terceira rodada eliminatória. Nos dias 7 e 14 de agosto, as "Águias Negras" duelarão com o modesto St. Patrick's Athletic, da Irlanda, por uma vaga nos playoffs do terceiro nível do futebol europeu.

