O meia-atacante Kevin, de 22 anos, atualmente no Shakhtar Donetsk, recebeu uma proposta que pode chegar em 30 milhões de euros (R$ 194,6 milhões) do Bologna, clube da primeira divisão da Itália. A informação foi divulgada inicialmente pelo "GE".

Os italianos oferecem inicialmente 25 milhões de euros fixos, com possibilidade de até cinco milhões de euros adicionais em bônus. O Palmeiras, clube que revelou o atleta para a temporada, mantém o direito a 10% do valor em uma eventual negociação, porcentagem garantida na transferência do jogador para o futebol ucraniano. Recentemente, outros clubes europeus, como Napoli e RB Leipzig, também demonstraram interesse no atleta.

Kevin teve uma grande temporada e foi eleito o melhor jogador do Shakhtar na campanha 2024/2025. Meia-atacante e principal destaque da equipe, ele se tornou peça fundamental, além de assumir a função de batedor oficial de pênaltis. Na última temporada, disputou 35 jogos, nos quais marcou nove gols e deu quatro assistências.

Em um ano e meio no clube, Kevin acumulou 52 partidas, com 12 gols e oito assistências. Além disso, conquistou dois títulos da Copa da Ucrânia e um do Campeonato Ucraniano, consolidando sua ascensão no cenário internacional e atraindo o interesse de grandes clubes europeus.

Passagem pelo Palmeiras

O atleta chegou ao Palmeiras em 2020 para integrar o time Sub-17, atuando em sete jogos, com dois gols e uma assistência. Ainda naquele ano, foi um dos principais destaques do clube na conquista do tetracampeonato paulista Sub-20 contra o Corinthians, incluindo o gol decisivo na fase de grupos que garantiu a classificação contra o Flamengo de Guarulhos-SP. Pela equipe Sub-20, soma 45 jogos, 16 gols e oito assistências.

Pelo time profissional do Palmeiras, Kevin teve menos tempo em campo, com 11 jogos e um gol marcado. Em 2024, foi vendido por 15 milhões de euros (equivalente a R$ 80 milhões na cotação da época) ao time ucraniano.

Kevin foi convocado pela primeira vez para a Seleção Brasileira Sub-18 em 2021. Inicialmente, participou apenas dos treinos com a equipe e, em novembro, disputou a Revelations Cup, no México. Pelo time Sub-18, atuou em uma partida oficial. Já pela Seleção Sub-20, disputou cinco jogos e marcou dois gols.