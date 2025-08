Ex-Flamengo, Wesley estreia pela Roma e imprensa europeia reage: ‘Timidez’

O aguardado momento chegou. Wesley realizou sua estreia pela Roma na quinta-feira (31), durante partida amistosa contra o Cannes, da França. O lateral-direito iniciou no banco de reservas, mas foi acionado no intervalo e participou da vitória da equipe italiana por 3 a 0.

A atuação do brasileiro foi avaliada positivamente pelo "Corriere dello Sport", da Itália, que atribuiu nota 6 ao desempenho do atleta em campo. Veja a repercussão do jornal italiano:

Título do jornal italiano sobre a estreia de Wesley na Roma (Foto: Reprodução/Corriere dello Sport)

Em tradução livre: Roma, todo mundo está louco por Wesley: sua estreia deixou fãs e Gasperini sonhando (título). Ele jogou o segundo tempo contra o Cannes na lateral, já em boas condições. Agora só precisa encontrar um elo com os novos companheiros. (subtítulo).

— Eles esperaram até o segundo tempo para apreciar o jogador mais bem pago da temporada comercial deste verão: aqui está ele, finalmente, Wesley Vinícius França Lima. Simplesmente Wesley, como é conhecido no Brasil e agora aqui. Em campo, vestindo a camisa 43 dos giallorossi e uma mecha de cabelo loiro. Seu penteado rapidamente desaparece em segundo plano. Em campo está o lateral-direito que é esperado por aqui há sabe-se lá quantos anos — destaca ansiosamente o jornal.

— O jogador mais esperado arrancou aplausos da torcida. Ele corre, corre e corre mais um pouco. Para cima e para baixo sem parar. Ele acompanha a ação, às vezes com um pouco de timidez — analisou o veículo.

➡️ Estreia de Wesley, ex-Flamengo, pela Roma chama atenção de torcedores: ‘Absurda’

Como foi a partida? ⚽

O confronto marcou o segundo amistoso de pré-temporada da Roma, comandada agora por Gian Piero Gasperini, ex-treinador da Atalanta. Além de Wesley, o atacante Evan Ferguson, recém-contratado junto ao Brighton, também fez sua estreia e deixou sua marca no placar. Os outros gols foram anotados por Stephan El Shaarawy e Artem Dovbyk.

