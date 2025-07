Nesta quinta-feira (31), o Shakhtar Donetsk venceu o Besiktas por 2 a 0 e garantiu a classificação à terceira rodada eliminatória da Europa League. Em um jogo marcado pelo brilho brasileiro, Kauã Elias, autor de um dos gols da partida e ex-jogador do Fluminense, falou com a imprensa após a partida e vibrou com a vitória.

— O time deu tudo de si até o apito final. Foi muito bom ver a conexão e a sinergia que mostramos em campo, com muita vontade de vencer. O mais importante é que conseguimos alegrar os torcedores com esse resultado importante.

No fim do primeiro tempo, Kauã Elias completou cruzamento de Vinicius Tobias pelo lado direito e deu números finais à partida. O atacante brasileiro se rendeu aos companheiros e classificou como "obra de arte" a jogada trabalhada.

— Foi uma grande jogada coletiva: eu apenas estava no lugar certo na hora certa, depois que o Tobias fez uma verdadeira obra de arte pela lateral – não tem outra forma de descrever. Fiquei muito feliz por marcar num momento tão decisivo e importante para nós, e a comemoração foi uma explosão de emoções.

O ex-Fluminense ainda elogiou o time do Besiktas, comandado por Ole Gunnar Solskjaer, que treinou o Manchester United há alguns anos.

— O Besiktas é um adversário muito qualificado, sabe jogar com a bola. Isso ficou claro em algumas chances perigosas que criaram. Eles têm jogadores de muita qualidade, mas estou feliz que conseguimos neutralizar os pontos fortes deles.

Sobre a torcida, Kauã Elias minimizou o fato de jogarem em outro país e agradeu o apoio dos fanáticos ucranianos que estiveram presente.

— Atmosfera incrível! Fiquei muito feliz por termos sido recebidos como se estivéssemos realmente em casa. Tinha muitos torcedores ucranianos, e os que viajaram também fizeram muito barulho. Como se sabe, o futebol é um jogo de emoções, e jogamos pelos nossos torcedores – então é gratificante que eles tenham nos inspirado, e que nós tenhamos oferecido a eles uma bela partida.

Kauã Elias em ação pelo Shakhtar Donetsk (Foto: Reprodução)

Como foi o jogo entre Shakhtar Donetsk e Besiktas?

Com transmissão ao vivo e com imagens no Lance!, o Shakhtar Donetsk venceu o Besiktas por 2 a 0 na partida de volta da segunda fase de qualificação para a Europa League. O jogo aconteceu no Estádio Municipal Henryk Reyman, na Polônia. Com o resultado, a equipe ucraniana garantiu a classificação para a terceira fase da competição continental.

