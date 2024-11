Seu Lance!: confira essa relíquia do Barcelona de 2007 vestida por Ronaldinho

Essa camisa maravilhosa do Barcelona de 2007/08 pode ser sua. A relíquia é personalizada com o nome de Ronaldinho Gaúcho, um dos maiores ídolos da história do clube, e está disponível para ofertas no Seu Lance!, site de leilões online do Lance! que te possibilita adquirir mantos do seu clube.

Ronaldinho Gaúcho e sua passagem pelo Barcelona

Entre 2003 e 2008, Ronaldinho Gaúcho teve uma passagem memorável pelo Barcelona, onde se consolidou como um dos maiores nomes do futebol mundial. Contratado pelo Paris Saint-Germain, o brasileiro teve papel fundamental na reconstrução do time catalão, que passava por um período de baixa competitividade. Ele levou o clube à conquista de dois títulos do Campeonato Espanhol (2004/05 e 2005/06) e uma Champions League em 2005/06.

Sua magia com a bola e carisma também transformaram o estilo de jogo do clube e fortaleceram sua marca global. Até hoje, o camisa 10 é lembrado como um dos maiores da história do Barcelona, tendo deixado um legado importante no Camp Nou.

A temporada 2007/08, contudo, marcou o fim da passagem de Ronaldinho Gaúcho pelo Barcelona. Porém, o astro teve menos aparições por enfrentar uma série de problemas físicos. Ao todo, ele disputou apenas 26 partidas, marcando 9 gols. Em julho de 2008, Ronaldinho foi negociado com o Milan, encerrando sua trajetória no clube catalão.

Camisa II do Barcelona da temporada 2007/08 - Ronaldinho Gaúcho (Foto: Acervo)

🔰 TIME: Barcelona

📆 TEMPORADA: 2007/08

🔢 NÚMERO: 10

⚽ NOME: Ronaldinho

