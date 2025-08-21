menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Luis Enrique é sincero sobre saída de Donnarumma do PSG: ‘Assumir responsabilidade’

Italiano está na mira de clube da Premier League

Técnico do PSG, Luis Enrique durante coletiva da final do Mundial de Clubes
imagem cameraTécnico do PSG, Luis Enrique durante coletiva da final do Mundial de Clubes (Foto: Franck Fife/AFP)
Captura-de-Tela-2023-11-29-as-1-8-aspect-ratio-1024-1024
João Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 21/08/2025
09:33
  • Matéria
  Mais Notícias

Luis Enrique comentou sobre as polêmicas envolvendo a saída de Donnarumma no PSG na véspera da 2ª rodada da Ligue 1. O comandante revelou que existe um plano a ser seguido pelo clube, mas evitou um desgaste com o goleiro italiano.

Relacionadas

- São sempre decisões difíceis de tomar. Não tenho problema em assumir a responsabilidade por elas, mas não vou explicar nada publicamente. Entendo as críticas. Estamos calmos, sabemos para onde queremos ir, e isso é o mais importante para mim.

Com contrato próximo do fim, Donnarumma não fazia mais parte dos planos do PSG e do Luis Enrique para a temporada. Com isso, o clube francês buscou a contratação de Lucas Chevalier, que pertencia ao Lille e está entre os indicados ao Troféu Yashin da Bola de Ouro.

Na última temporada, Donnarumma foi uma das peças chaves do elenco de Luis Enrique para as conquistas da Champions League, Ligue 1, Copa da França e Supercopa da França. O jogador é cotado para conquistar o prêmio de melhor de sua posição na última temporada.

Sem espaço com Luis Enrique, Donnarumma é alvo do City

Sem espaço no PSG, Donnarumma é alvo do Manchester City caso o clube perca Ederson na janela de transferências. O atleta tem contrato com o clube francês até junho de 2026, o que deve facilitar uma saída por um preço que não seja tão alto.

Donnarumma chora em campo após provocar grave lesão em Musiala em PSG x Bayern, no Mundial
Donnarumma chora em campo após provocar grave lesão em Musiala em PSG x Bayern, no Mundial (Foto: Patricia De Melo Moreira/AFP)

