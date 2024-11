O desfalque de Vini Jr contra o Liverpool, motivado por uma lesão, abriu espaço para Mbappé atuar pelo lado esquerdo do ataque do Real Madrid. A disputa por posição foi tema interno por um longo tempo, e o astro francês se readaptou para jogar como centroavante, mas recebeu a oportunidade em sua área de origem em Anfield.

Entretanto, a atuação não foi da maneira esperada. Em duelo válido pela quinta rodada da fase de liga da Champions League, o camisa 9 teve dificuldades para superar a defesa dos Reds, e recebeu duras críticas nas redes sociais por conta de seu desempenho na Inglaterra.

O momento-chave do jogo, na segunda etapa, caiu sob responsabilidade do craque. Lucas Vázquez sofreu pênalti pelo lado direito da área, e Mbappé chamou a responsabilidade para a cobrança, mas bateu mal e parou no goleiro Kelleher. A chance desperdiçada rendeu comentários fortes de torcedores.

👀 Veja comentários sobre Mbappé nas redes sociais

Mbappe é um inútil bicho, saudades Vini Jr — cassio (@trouchas) November 27, 2024

Se o Mbappe tá triste eu tô feliz demais KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/1L66zLKpDx — Sincerão (@oficialsincerao) November 27, 2024

quando o Mbappé chegou no Real Madrid, eu achei que ele iria assumir o papel de protagonista principal, a frente até do Vinícius Jr



mas o cara simplesmente DESAPRENDEU a jogar bola. Nem parece aquele Mbappé do PSG



que bizarro irmão — Central do Braga (@CentralDoBrega) November 27, 2024

Kylian Mbappé na atual forma seria banco para o DVD na ponta esquerda — Joao Almirante (@JoaoAlmirante2) November 27, 2024