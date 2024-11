Luis Suárez renova com o Inter Miami por mais um ano

Luis Suárez seguirá no Inter Miami para 2025. O centroavante, que tinha vínculo até 31 de dezembro, estendeu o contrato por um ano e continuará defendendo as cores dos Herons ao lado de craques como Lionel Messi, Jordi Alba e Sergio Busquets.

O uruguaio, que conduziu o Grêmio a uma grande campanha no Brasileirão de 2023, chegou a flertar com uma aposentadoria por conta de dores e lesões no joelho. Entretanto, a opção de um calendário mais curto e uma liga de menor pressão como a Major League Soccer lhe abriu novas possibilidades, e o jogador optou pela transferência aos Estados Unidos.

- Estou muito feliz, muito animado para continuar por mais um ano e poder aproveitar a estadia aqui com nossos torcedores, que para nós são como uma família. Nos sentimos muito conectados com eles, e espero que, no ano que vem, possamos trazer ainda mais alegria para eles - afirmou o atacante.

Na MLS de 2024, Suárez participou de 28 jogos na temporada regular, marcando 20 gols e ajudando o Inter a conquistar a Supporters' Shield, troféu entregue ao time de melhor campanha da fase inicial. Entretanto, logo nas oitavas, a equipe sucumbiu ao Atlanta United em uma série de três jogos e deu adeus de forma precoce à competição.

Luis Suárez tem assinatura de extensão contratual anunciada pelo Inter Miami (Foto: Reprodução / X)

🔢 Números de Luis Suárez pelo Inter Miami

⚽ 37 jogos

⌛ 2.810 minutos em campo

🥅 25 gols

📤 12 assistências

✅ 21 vitórias

🟰 8 empates

❌ 8 derrotas

🏆 1 título: MLS Supporters' Shield 2024

A volta do Inter aos gramados acontecerá apenas em 2025, e com um novo comandante. Tata Martino, ex-Barcelona, pediu demissão de seu cargo após a eliminação para o Atlanta, e a diretoria agiu rápido pela contratação de Javier Mascherano. O ídolo da Argentina foi companheiro de Messi, Suárez, Alba e Busquets justamente no Barça, e deixou as categorias de base albicelestes para assumir a área técnica dos Herons, mirando a disputa do Super Mundial de Clubes de 2025.