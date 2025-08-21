O atacante brasileiro Léo Souza é um nome ainda pouco conhecido pelo grande público no Brasil, mas que há anos figura entre os principais protagonistas do futebol asiático. Aos 28 anos, ele está em sua 9ª temporada no Oriente e já soma feitos que o colocam no topo entre os artilheiros brasileiros na Ásia.

Atualmente, Léo veste a camisa do Shanghai Port, atual bicampeão do Campeonato Chinês, clube que o contratou nesta temporada após a saída de Oscar, que retornou ao futebol brasileiro para defender o São Paulo. O atacante é formado nas categorias de base de Corinthians e Santos.

Desde então, o atacante balançou as redes 14 vezes e distribuiu quatro assistências em 26 jogos, além de alcançar recentemente a marca de 60 gols na China.

— Quando deixei o Brasil, sabia que estava aceitando um desafio enorme. A adaptação ao futebol asiático exigiu muito de mim, mas também me fez crescer como jogador e como pessoa. Foram anos de aprendizado no Japão, na Coreia e na China, que me fortaleceram e me permitiram viver um momento tão especial como o de agora no Shanghai Port — afirmou.

— Sou um jogador muito competitivo e me cobro bastante por gols, assistências e títulos, que são o mais importante. O Shanghai Port oferece totais condições para que possamos brigar por isso. Ainda temos uma grande parte da temporada pela frente e, no que depender de mim, darei o meu máximo para que possamos alcançar nossos objetivos e comemorar grandes conquistas no final do ano — completou.

No total, Léo Souza já marcou 140 gols em 255 partidas no futebol asiático. O número supera, por exemplo, os de brasileiros como Talisca (116 gols), Ricardo Goulart (115 gols), Oscar (76 gols), Paulinho (76 gols) e Renato Augusto (40 gols).

Léo Souza é o artilheiro brasileiro da Ásia (Foto: Divulgação / Shanghai Port)

Ranking dos maiores artilheiros brasileiros do futebol asiático

Léo Souza - 140 gols Talisca - 116 gols Ricardo Goulart - 115 gols Oscar - 76 gols Paulinho - 76 gols Renato Augusto - 40 gols

