A rodada desta quarta-feira (27) na Champions League foi marcada por grandes emoções. No principal jogo, o Liverpool bateu o Real Madrid com pênalti perdido de Mbappé em Anfield, enquanto grandes viradas eram protagonizadas em outros cantos da Europa. Veja abaixo o resumo dos jogos do dia:

⚽ Estrela Vermelha 5x1 Stuttgart

O confronto entre as duas equipes teve um resultado completamente inesperado. Favoritos, os visitantes saíram na frente cedo, ainda aos cinco minutos, com gol de Demirovic. Porém, Katompa Mvumpa e Krunic viraram ainda no primeiro tempo, e com espaços na defesa alemã, os sérvios mataram o jogo, pregaram o caixão e despejaram pás de cal com um tento de Ivanic e dois de Radonjic.

⚽ Sturm Graz 1x0 Girona

Outra surpresa no primeiro horário foi o triunfo do Sturm Graz contra o Girona, que não vive boa fase na competição. Tendo mais ações no confronto, os catalães perderam um gol inacreditável com Iván Martín, que isolou uma bola estando quase embaixo do travessão; o golpe veio na segunda etapa, com gol de Biereth, pegando rebote cedido pelo goleiro Gazzaniga.

⚽ Aston Villa 0x0 Juventus

Um dos melhores duelos da rodada no papel, Villa e Juve fizeram um jogo morno e sem grandes emoções. O empate sem gols quase teve uma mudança de rumo nos acréscimos, quando Rogers aproveitou bola soltada de Di Gregorio e marcou, mas o árbitro Gil Manzano marcou falta de Diego Carlos no goleiro italiano.

⚽ Monaco 2x3 Benfica

Em jogo de várias mudanças anímicas, Monaco e Benfica protagonizaram um grande confronto. Ben Seghir abriu o placar para os franceses, mas Pavlidis deixou tudo igual logo no começo da segunda etapa. O Monaco voltou à frente com Magassa; porém, restando seis minutos, o brasileiro Arthur Cabral iniciou a virada, completada por Amdouni aos 43'.

⚽ PSV 3x2 Shakhtar Donetsk

Dando sequência à lista de viradas, o Shakhtar inaugurou o marcador na Holanda com Sikan, que se esticou para desviar cruzamento de Konoplia e superar o goleiro Benítez. O lateral garçom voltou a aparecer para achar grande passe em direção à área para Zubkov, que balançou na frente da marcação e achou um chute cruzado, colocado, para ampliar o marcador. Porém, aos 42' do segundo tempo, Tillman diminuiu, e três minutos depois, empatou; aos 50', Ricardo Pepi virou para o PSV de forma heroica e recolocou o time na briga pela vaga no mata-mata.

⚽ Liverpool 2x0 Real Madrid

Os Reds fizeram uma partida de almanaque e dominaram o confronto, mas demoraram para sair na frente. O primeiro gol veio no começo do segundo tempo, em linda jogada coletiva e chute de Mac Allister. Mbappé desperdiçou um pênalti e perdeu a chance de deixar tudo igual; da mesma maneira, Salah sofreu infração dentro da área, mas chutou para fora. Coube a Cody Gakpo, de cabeça, fechar a tampa do caixão merengue e manter os 100% de aproveitamento do Liverpool.

⚽ Celtic 1x1 Club Brugge

Uma das maiores bizarrices da competição aconteceu nesse confronto. O Brugge abriu o placar na primeira etapa com um gol contra inacreditável de Carter-Vickers, que tocou a bola em direção à sua própria meta sem saber que o goleiro Schmeichel havia saído da reta para dar opção. O empate veio por intermédio de Daizen Maeda, que cortou a marcação e acertou um belo chute cruzado, no alto, tirando de Mignolet. Veja o lance do gol contra abaixo:

⚽ Bologna 1x2 Lille

No fim do primeiro tempo, Mukau abriu o placar para os franceses após erro de saída de Posch, precisando de duas finalizações para ir às redes. O zagueiro Lucumí deixou tudo igual no segundo tempo, completando cobrança de falta de Lykogiannis, mas três minutos depois, o mesmo Mukau voltou a aparecer, batendo de primeira em passe de Fernandez-Pardo para dar ao Lille o triunfo na Itália.

⚽ Dinamo Zagreb 0x3 Borussia Dortmund

Se impondo mesmo fora de casa, o Borussia fez um primeiro tempo dominante, mas só foi largar na frente restando quatro minutos para o intervalo. Bynoe-Gittens, arrancando pela esquerda, limpou dois marcadores e bateu no ângulo contrário para colocar os aurinegros em vantagem. No segundo tempo, Bensebaini cabeceou na pequena área em jogada de escanteio para ampliar, e o ótimo Guirassy, mostrando oportunismo, aproveitou corte errado da defesa e colocou entre as pernas de Zagorac, fechando a conta.