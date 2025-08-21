Rival da Premier League prepara oferta astronômica por brasileiro do Manchester City

O Tottenham prepara uma oferta astronômica na casa dos 80 milhões de euros (R$ 510 milhões) pelo brasileiro Savinho, do Manchester City. A equipe da Premier League trata a chegada do jovem de 21 anos como prioridade após levar chapéu do Arsenal por Eze, segundo o "ge".

Na última semana, Pep Guardiola abriu o jogo sobre a possibilidade da saída de Savinho do Manchester City. O treinador espanhol afirmou contar com o atacante brasileiro na atual temporada, mas também visando o futuro do time.

- Se alguém quiser levar um jogador nosso, tem que conversar com o clube primeiro. Savinho está conosco na temporada e espero que fique muitos anos porque tem um potencial incrível e jogou muitos minutos. Tem coisas a melhorar, mas é um jogador extraordinário.

Os empresários de Savinho estão na Inglaterra intermediando as conversas entre os rivais da Premier League, mas a negociação não é vista como simples por conta da vontade do Manchester City. O jovem tem contrato até junho de 2029, mas os Spurs estão dispostos a contratar o brasileiro e fazer um esforço até o encerramento da janela de transferências, no dia 1º de setembro.

Savinho brilhou na Premier League com o Manchester City

Na última temporada, Savinho foi um dos principais destaques do Manchester City na Premier League. O brasileiro encerrou o Campeonato Inglês como o maior garçom da equipe com oito assistências na competição.

