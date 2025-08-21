Ex-alvo do Flamengo é anunciado por clube da Premier League
Atleta assina contrato por quatro temporadas
Ex-alvo do Flamengo, o atacante Noah Okafor foi anunciado como novo reforço com o Leeds, da Premier League. O jogador pertencia ao Milan, mas a equipe inglesa acertou a contratação do atleta por quatro temporadas.
- O treinador me chamou dizendo que me queria. Eu senti confiança e achei que seria bom vir para cá. Eu tinha um sentimento positivo. Me sentir confortável. Falei com o treinador, com minha família, com as pessoas ao meu redor. Eu senti que deveria fazer isso e estou muito animado. Desde criança, sonhei em jogar na Premier League. É um sonho se tornando realidade. Estou pronto para esse novo desafio - disse o reforço em sua chegada.
Curiosamente, Okafor enfrentou o Leeds recentemente durante o amistoso de pré-temporada entre o clube da Premier League e o Milan, no dia nove de agosto. O atleta iniciou a partida como titular e não foi substituído no confronto.
Aos 25 anos, o ex-alvo do Flamengo encara sua primeira temporada na Premier League após dois anos na Itália, pelo Milan e Napoli. No sábado (23), o Leeds encara o Arsenal, pela 2ª rodada do Campeonato Inglês, e Okafor pode ser a novidade da equipe de Daniel Farke.
