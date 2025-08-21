menu hamburguer
Futebol Internacional

Ex-alvo do Flamengo é anunciado por clube da Premier League

Atleta assina contrato por quatro temporadas

Ex-alvo do Flamengo, Noah Okafor assinou com o Leeds, da Premier League, por quatro anos
imagem cameraEx-alvo do Flamengo, Noah Okafor assinou com o Leeds, da Premier League, por quatro anos (Foto: Divulgação)
Captura-de-Tela-2023-11-29-as-1-8-aspect-ratio-1024-1024
João Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 21/08/2025
10:21
  • Matéria
  • Mais Notícias

Ex-alvo do Flamengo, o atacante Noah Okafor foi anunciado como novo reforço com o Leeds, da Premier League. O jogador pertencia ao Milan, mas a equipe inglesa acertou a contratação do atleta por quatro temporadas.

- O treinador me chamou dizendo que me queria. Eu senti confiança e achei que seria bom vir para cá. Eu tinha um sentimento positivo. Me sentir confortável. Falei com o treinador, com minha família, com as pessoas ao meu redor. Eu senti que deveria fazer isso e estou muito animado. Desde criança, sonhei em jogar na Premier League. É um sonho se tornando realidade. Estou pronto para esse novo desafio - disse o reforço em sua chegada.

Curiosamente, Okafor enfrentou o Leeds recentemente durante o amistoso de pré-temporada entre o clube da Premier League e o Milan, no dia nove de agosto. O atleta iniciou a partida como titular e não foi substituído no confronto.

Aos 25 anos, o ex-alvo do Flamengo encara sua primeira temporada na Premier League após dois anos na Itália, pelo Milan e Napoli. No sábado (23), o Leeds encara o Arsenal, pela 2ª rodada do Campeonato Inglês, e Okafor pode ser a novidade da equipe de Daniel Farke.

Ex-alvo do Flamengo, Okafor na casa do Leeds, da Premier League
Ex-alvo do Flamengo, Okafor na casa do Leeds, da Premier League (Foto: Divulgação)

