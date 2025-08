Atacante da Juventus é oferecido ao Manchester United; veja

Vlahovic teve bom desempenho na última temporada, com 17 gols e 5 assistências em 44 partidas.

Vlahovic demonstra interesse em jogar no United, com um ano restante de contrato.

Manchester United busca centroavante, com foco em Benjamin Sesko do RB Leipzig.

O Manchester United está em busca de um centroavante e identificou Benjamin Sesko, do RB Leipzig, como alvo prioritário. Entretanto, segundo o jornalista Fabrizio Romano, Dusan Vlahovic, da Juventus, foi oferecido aos Red Devils como uma alternativa ao esloveno de 22 anos, que também interessa ao Newcastle.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A publicação indica que o atacante da Juve estaria interessado em jogar em Old Trafford e teria se oferecido para assinar pelo Manchester United, já que enfrenta um impasse em relação à sua renovação de contrato com a Velha Senhora. Vlahovic possui apenas mais um ano de vínculo com os Bianconeros e não pretende prolongá-lo. Porém, os Red Devils mantiveram firme sua postura de focar em Sesko.

continua após a publicidade

Mesmo assim, existe um complicador nas tratativas pelo esloveno: a disputa com o Newcastle. Os Magpies apresentaram ao RB Leipzig, no último sábado (2), uma oferta de 80 milhões de euros (R$ 509,5 milhões na cotação atual), incluindo bônus. Segundo os principais veículos ingleses, a proposta foi recusada, mas as negociações por Sesko não pararam. Já a "Sky Sports", em específico, noticiou que Sesko estaria inclinado em escolher o United. A questão é que Vlahovic pode ser o plano B para o lado vermelho de Manchester.

Vlahovic anotou dois gol na vitória da Juventus sobre o Lecce (Foto: Carlo Hemann/AFP)

Números de Vlahovic na última temporada

Apesar do impasse fora de campo, Dusan Vlahovic entregou desempenho interessante na última temporada pela Juventus. O camisa 9 atuou em 44 partidas por todas as competições, sendo 31 delas como titular, marcou 17 gols e contribuiu com outras cinco assistências para seus companheiros. Inclusive, o último ano foi marcante para o centroavante de 25 anos, já que ultrapassou a marca de 100 gols na carreira (agora 111).

continua após a publicidade

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.