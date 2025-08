Quem joga no futebol hoje? Nesta terça-feira (5), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são da Champions League, da Leagues Cup, amistosos internacionais, Campeonato Peruano e entre outros mais.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (terça-feira, 5 de agosto de 2025)

Champions League (fase preliminar)

Malmö x Copenhague – 14h – Canal GOAT

Dínamo de Kiev x Pafos – 15h – Canal GOAT

Jogos de hoje: o Copenhagen, do zagueiro brasileiro Gabriel Pereira, joga contra o Malmo pela Champions League (Foto: Divulgação/Copenhagen)<br>

Amistoso Internacional

Bayer Leverkusen x Pisa – 13h – ESPN 4 e Disney+

Campeonato Peruano

Alianza Universidad x Universitário – 14h – Fanatiz

Melgar x Juan Pablo II College – 17h – Fanatiz

Alianza Lima x Sporting Cristal – 22h – Fanatiz

Copa da Liga Inglesa

Accrington x Oldham – 15h45 – Disney+

Brasileirão sub-17

Cruzeiro sub-17 x Vasco sub-17 – 19h – Sportv

Santos sub-17 x Corinthians sub-17 – 21h30 – Sportv

Leagues Cup

Columbus Crew x León – 20h30 – Apple TV+ (MLS Season Pass)

Toluca x New York City – 20h30 – Apple TV+ (MLS Season Pass)

CF Montréal x Puebla – 21h – Apple TV+ (MLS Season Pass)

Houston Dynamo x Pachuca – 21h30 – Apple TV+ (MLS Season Pass)

Mazatlán x San Diego FC – 23h – Apple TV+ (MLS Season Pass)

Tigres x Los Angeles FC – 23h30 – Apple TV+ (MLS Season Pass)

Copa Centro-Americana na Concacaf

Verdes FC x Deportivo Saprissa – 21h – Disney+

Antigua Guatemala x Alianza FC – 23h – Disney+

CD Motagua x CA Independiente – 23h – Disney+

