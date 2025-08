Com passagens por Bragantino e Vila Nova, Felipe foi decisivo na vitória do Chengdu Rongcheng sobre o Shandong Taishan por 2 a 1, no último sábado (2), em confronto válido pela 19ª rodada da Superliga Chinesa (CSL). O atacante marcou os dois gols da equipe e garantiu os três pontos da partida.

Em sua quinta temporada defendendo o clube, ele se prepara para um momento inédito na carreira: a estreia na AFC Champions League Elite, o torneio mais importante do continente asiático. A partida tem data marcada para 12 de agosto, diante do Bangkok United, da Tailândia. Será a primeira edição do Chengdu Rongcheng na competição.

— Já temos outro jogo muito importante fora e depois a estreia na Champions da Ásia, que será outra decisão. Temos que estar focados, estamos brigando na parte de cima da tabela do Chinês e cada duelo será uma decisão — declarou o brasileiro.

Troféu da AFC Champions League Elite (Foto: Divulgação/AFC)

Com mais de 100 jogos disputados pela equipe chinesa, Felipe acumula sete gols e três assistências na atual temporada. Seu clube ocupa a terceira colocação na Superliga Chinesa, com 40 pontos; além disso, está classificado para a semifinal da Copa da China.

— Eu até poderia ter marcado mais gols, estou me cobrando muito neste ano. Venho fazendo boas partidas, mas os gols não estão saindo. Venho ajudando muito a equipe e isso me deixa mais tranquilo. Sempre queremos vencer. Queremos conquistar o objetivo da temporada; ficar na parte de cima da tabela. Temos equipe para isso. Estamos lutando de igual para igual — analisou o camisa 9.

Na última temporada, o Felipe encerrou o ano como principal destaque do elenco, somando 17 gols, nove assistências e 33 partidas realizadas.

