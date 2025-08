Influenciadora confirma término com astro da Seleção Brasileira

A influenciadora digital Bruna Rotta confirmou o fim do relacionamento com o atacante Rodrygo Goes, do Real Madrid e da Seleção Brasileira. O casal estava junto desde setembro de 2024. A separação foi confirmada por Bruna à revista "Quem". Segundo ela, apesar do término, os dois mantêm uma relação de amizade. A blogueira ainda tem fotos com o jogador em seu perfil do Instagram.

Rumores sobre o fim do namoro surgiram em fevereiro, após ambos se deixarem de seguir nas redes sociais, e voltaram em julho, quando retornaram ao território espanhol em voos separados.

Durante a estadia no Brasil, o ex-casal participou de eventos como o aniversário do pai de Rodrygo, Eric Goes, a festa de Vini Jr. e o casamento de Éder Militão. Em junho, Bruna havia relatado aos seguidores que havia se mudado para a Espanha para ficar mais próxima do jogador.

- Porque estou completamente apaixonada! Relacionamento à distância não dá certo. Falei ‘Amo você! Estou indo, amor - afirmou.

Na época, Bruna explicou que não tinha vínculos que a prendessem ao Brasil e que sua profissão permite trabalhar de qualquer lugar. Ela também disse que a mudança, inicialmente planejada como temporária, completou um ano e meio.

- Pensei ‘vai ser só uma temporada’. Estou há um ano e meio nesta temporada. Está sendo uma experiência incrível - completou na época.

Rodrygo segue no Real Madrid?

Rodrygo tem contrato com o Real Madrid até junho de 2028 e, até o momento, não manifestou o desejo de sair. No entanto, a chegada de Mbappé ao elenco reduziu drasticamente suas oportunidades. Com Vini Jr e o francês como titulares absolutos, o brasileiro perdeu espaço e, sob o comando de Xabi Alonso, começou no banco em quase todas as partidas do Mundial de Clubes. A chegada de outras promessas, como Franco Mastantuono e Gonzalo, também pressiona por mais minutos.

A saída de Heung-min Son do Tottenham pode desencadear uma mudança significativa no mercado de transferências europeu. Segundo o jornal espanhol "AS", o clube londrino já trabalha nos bastidores para encontrar um substituto à altura do atacante sul-coreano, e o nome que ganhou força é o de Rodrygo, do Real Madrid.

Vale lembrar que o Tottenham já pediu autorização formal ao Real Madrid para conversar diretamente com o estafe de Rodrygo. A intenção do clube inglês é transformá-lo no novo rosto do projeto esportivo sob comando de Thomas Frank. Ainda segundo o AS, a diretoria dos Spurs acredita que o jogador tem o perfil técnico ideal para assumir o protagonismo ofensivo da equipe, ainda mais com a classificação para a Champions League já garantida para a temporada 2025/26.

O Real Madrid estaria disposto a negociar Rodrygo por cerca de 90 milhões de euros. O Tottenham avalia o investimento com cautela, mas não considera a operação inviável – especialmente após receber aporte de um novo investidor americano, o que fortaleceu a saúde financeira do clube.