Alvo europeu do Flamengo viraliza após postagem: ‘Tá cavando’

Após acertar as chegadas de Saúl Ñíguez, Samuel Lino, Emerson Royal e Carrascal, o Flamengo segue no mercado em busca de reforços e teve Lucas Beltrán como um dos alvos para o ataque da equipe de Filipe Luís. O atacante da Fiorentina, de 24 anos, viralizou, nesta segunda-feira (4), após postagem com o texto "Nunca desistir".

continua após a publicidade

A frase foi apontada por alguns torcedores do Flamengo como uma cavada para vir ao Brasil, por conta da língua. A legenda porém, também existe no espanhol, língua nativa de Beltrán. Uma parte dos rubro-negros apontou também que a mensagem do post é que o jogador quer seguir no futebol europeu.

Torcedores do Flamengo reagem à postagem de Beltrán

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Em dois anos na Fiorentina, o atacante disputou 98 jogos, marcou 16 gols e distribuiu sete assistências. Lucas Beltrán, atual camisa 9 da equipe italiana, mostrou versatilidade ao atuar como meia em diversas partidas e chegaria para somar forças no ataque do Flamengo, principalmente ao lado de Pedro, concorrente em sua posição de origem.

continua após a publicidade

Formado na base do River Plate, Beltrán foi negociado por empréstimo com o Colón, também da Argentina, em 2021. Um ano depois, no meio de 2022, retornou para a equipe formadora e se tornou substituto de Julián Álvarez, que hoje é atacante do Atlético de Madrid.

Em 2023, assumiu de vez o protagonismo no River Plate. Em 35 jogos disputados, marcou 17 gols e contribuiu com quatro assistências. Os bons números despertaram o interesse da Fiorentina, que comprou o atacante no ano seguinte por pouco mais de 12 milhões de euros.

continua após a publicidade

➡️ Apresentado no Flamengo, Carrascal afasta competição com Arrascaeta: ‘A ideia é somar’