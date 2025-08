Nelson Deossa, um dos carrascos do Botafogo na Copa Intercontinental de 2024, está de casa nova. Ex-Pachuca, o meio-campista foi anunciado, nesta segunda-feira (4) como reforço do Real Betis, da Espanha, sendo comprado junto ao Monterrey (MEX) por US$ 15 milhões (R$ 95,6 milhões na cotação atual).

O vínculo entre as partes terá duração de cinco temporadas, expirando ao final do primeiro semestre de 2030. Os mexicanos ainda mantiveram 15% de mais-valia (lucro obtido com a venda de um atleta) em caso de uma negociação posterior.

No anúncio, inclusive, Deossa foi apresentado fazendo referência a um ato ocorrido em um show da banda de rock Coldplay. Nos últimos dias, uma cena de um dos concertos do grupo viralizou: um casal foi filmado, mas se escondeu - posteriormente, foi revelado que o homem e a mulher estavam traindo parceiros no evento.

Em montagem, a equipe de comunicação do Betis juntou outros atletas aparecendo no vídeo, como se estivessem sendo capturados pela câmera do show; ao aparecer no fim, Deossa esconde o rosto, como citação ao casal. Confira abaixo:

✅ Nelson Deossa foi um dos carrascos do Botafogo em 2024

O Mundial de Clubes foi uma boa vitrine para Deossa. O atleta foi um dos destaques da campanha do Monterrey, que chegou até as oitavas de final, deixando o River Plate pelo caminho no Grupo E. Entretanto, o conto de fadas parou na primeira eliminatória, quando a equipe foi derrotada pelo Borussia Dortmund por 2 a 1.

Em 2024, Nelson vestiu a camisa do Pachuca, também do México, e viveu grande momento na Copa Intercontinental. Depois do título da Concachampions, o central anotou um dos gols da vitória do Pachuca sobre o Botafogo por 3 a 0, e foi elogiado pela atuação, semanas antes de mudar-se para o Monterrey.

