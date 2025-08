O Flamengo empatou com o Ceará em 1 a 1, neste domingo (3), no Castelão, pela 18ª rodada do Brasileirão. Após o apito final, o jornalista Renato Maurício Prado apontou o técnico Filipe Luís como o vilão do resultado. O Rubro-Negro saiu na frente do placar, mas viu o adversário empatar na reta final do confronto.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Para o comunicador, o cenário aconteceu por conta da postura do técnico do Flamengo. Durante uma live no Youtube, Renato Maurício Prado afirmou que Filipe Luís foi covarde ao abaixar as linhas da equipe durante o segundo tempo. Situação, que para o jornalista, colaborou para o empate.

- Mais uma atuação irritante. O que foi pior de tudo hoje, foi uma atuação covarde. Filipe Luís, você precisa aprender, de uma vez por todas, que o Flamengo nunca foi covarde na própria história. Você, que começou tão bem essa carreira como treinador, que dizia que o Flamengo precisa ter esse dna ofensivo, de buscar sempre o gol. Você hoje fez o Flamengo um time covarde.

continua após a publicidade

- A equipe fez 1 a 0 no primeiro tempo. Que não foi nada demais, mas o time jogou direitinho. No segundo tempo, ao invés de empurrar o adversário e buscar mais gols. Você abaixou as linhas de marcação. Não me venha dizer que foi o Ceará que empurrou a equipe para trás, porque não foi - concluiu.

Como foi Ceará x Flamengo ?

O Flamengo começou a partida com amplo domínio da posse de bola e das ações ofensivas. O Ceará, por sua vez, arriscava nas saídas em contra-ataque. O volume de jogo do rubro-negro foi recompensado aos 37 minutos. Léo Ortiz acertou lançamento de trivela e encontrou Plata dentro da área. O equatoriano usou a cabeça para acionar Arrascaeta, que tocou na saída do goleiro para abrir o placar no Castelão.

continua após a publicidade

O Flamengo voltou do intervalo com menos intensidade, enquanto o Ceará passou a construir mais chances. Logo aos 10', Fabiano Souza cruzou, e Lucas Mugni cabeceou livre a acertou o travessão; no rebote Aylon bateu para defesa de Rossi.

O Vozão seguiu assustando e chegou ao gol de empate aos 21 minutos. Mugni cobrou escanteio na segunda trave, e Pedro Raul, aproveitando saída ruim de Rossi, cabeceou no cantinho para balançar as redes.

O Fla seguiu com controle da posse de bola, mas sem conseguir criar lances de perigo; do outro lado, o Ceará chegava bem pelas beiradas, sobretudo pelo lado esquerdo, mas também não construiu novas oportunidades claras. Assim, um ponto para cada no Castelão.