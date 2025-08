No segundo amistoso entre Liverpool e Athletic Bilbao nesta segunda-feira (4), os Reds completaram a dobradinha e venceram os bascos por 3 a 2. Salah e Gakpo (2) anotaram os gols dos ingleses, enquanto Sancet e o próprio Gakpo, contra, anotaram os tentos dos Leones.

Mais cedo, com uma outra parte de seus respectivos elencos, as equipes também se enfrentaram em Anfield, com triunfo dos comandados de Arne Slot por 4 a 1. Os dois jogos foram marcados por homenagens a Diogo Jota, atleta português que defendia a camisa vermelha e faleceu em acidente na Espanha, em julho, junto ao seu irmão André Silva.

⚽ Liverpool 3x2 Athletic Bilbao: como foi o jogo?

O Liverpool começou o confronto na base da pressão, e quase abriu o placar com Wirtz e Szoboszlai. Mas o primeiro gol não poderia sair de outros pés: em arrancada de Ekitike, Salah recebeu o cruzamento na área e chapou forte para acertar a câmera e abrir o placar, dando o cartão de visitas aos torcedores presentes em Anfield.

Salah bate para marcar o primeiro gol do Liverpool diante do Bilbao (Foto: Darren Staples/AFP)

Com a vantagem e o pouco ritmo de jogo, os Reds diminuíram o ímpeto e sofreram as consequências. Aos 28', em cobrança de falta de Ruiz de Galarreta, Dani Vivian apareceu na segunda trave para desviar para o meio, e Oihan Sancet, livre na entrada da pequena área, teve tempo para dominar e fuzilar as redes do goleiro Mamardashvili.

Já na segunda etapa, o time de Arne Slot retomou o controle de jogo e viu surgir o personagem do confronto: Cody Gakpo. Com dez minutos, em escanteio curto, Gravenberch recebeu na entrada da área e fingiu duas vezes a finalização até soltar o pé em batida rasteira. Unai Simón rebateu, e Gakpo, em condição legal, só colocou para o fundo da meta.

Oito minutos depois, o holandês voltou a marcar, mas do lado errado. Em escanteio para o Bilbao, Sannadi cabeceou de raspão e a bola bateu no rosto do camisa 18 dos Reds para tomar o caminho do gol. Mas o bom jogo feito pelo atacante foi recompensado: aos 24', após grande arrancada de Gravenberch, Gakpo dominou pela esquerda, levou à linha de fundo, voltou para o meio e bateu forte. Novamente, Unai Simón não conseguiu segurar, mas dessa vez, também não teve êxito em rebater, e a bola passou por baixo de suas mãos rumo às redes.

Aos 35', Salah voltou a aparecer, mas de maneira negativa. Wataru Endo, "abandonando" o sistema defensivo, invadiu a área e foi derrubado. A penalidade foi marcada, e o egípcio chamou a responsabilidade para a cobrança, mas no movimento de "fatiada", acabou jogando a bola longe do travessão. O erro, porém, não custou caro, e apesar da pressão final, o clube de Merseyside sustentou o triunfo com boas defesas de Mamardashvili.

🌌 O que vem por aí?

O Liverpool faz sua estreia oficial em 2025/26 já nesta temporada. A equipe duela com o Crystal Palace no sábado (10), às 11h (de Brasília), no Wembley Stadium, em Londres (ING), pelo troféu da Supercopa da Inglaterra, em confronto entre o campeão da Premier League e o campeão da FA Cup. Já o começo da trajetória espanhola se dará uma semana depois, no dia 17, frente ao Sevilla, pela rodada inicial de La Liga.