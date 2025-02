Sergio Ramos acerta com novo clube e vai jogar o Mundial de Clubes 2025

Sergio Ramos é o novo reforço do Monterrey para a temporada de 2025. O zagueiro, que estava sem clube desde sua saída do Sevilla em junho, realizou exames médicos em Madrid antes de sua viagem ao México, onde será oficialmente apresentado pelo clube. A contratação foi inicialmente divulgada por Fabrizio Romano e confirmada por fontes próximas ao jogador.

O Monterrey, com altas expectativas para a temporada, incluindo a disputa do Mundial de Clubes de 2025, vê em Ramos uma peça chave para fortalecer sua defesa. O clube, que está no Grupo E do torneio ao lado de equipes como Inter de Milão, River Plate e Urawa Reds, reforça seu elenco em busca da classificação. Ramos, conhecido por sua liderança, técnica e habilidade de marcar em momentos decisivos, traz uma experiência valiosa em competições internacionais, destacando-se por seus títulos da Liga dos Campeões da UEFA com o Real Madrid.

Sergio Ramos no Brasil

Apesar do interesse de clubes brasileiros, como Corinthians e Cruzeiro, a vinda do jogador de 38 anos ao Brasil não se concretizou. O zagueiro, apesar da idade avançada, mantém uma forma física invejável, conforme demonstrado em vídeos recentes de seus treinamentos, expressou seu desejo de enfrentar novos desafios e vê no Monterrey a oportunidade perfeita para continuar competindo em alto nível.