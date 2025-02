Titular do Real Madrid é desfalque confirmado nos playoffs da Champions League

Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid, tem uma preocupação para o duelo contra o Manchester City, pelos playoffs de acesso às oitavas de final da Champions League. Titular da equipe, o zagueiro Rüdiger teve uma lesão no bícps femoral da perna direita durante a derrota contra o Espanyol, no último sábado (1), e não deve retornar a tempo de atuar pelas partidas decisivas da competição continental.

Embora o Real Madrid nunca estime o tempo de retorno de jogadores lesionados, quadros como os do zagueiro alemão costumam exigir uma recuperação de 20 dias. Assim, o jogador será desfalque na equipe em compromissos importantes, como o Leganés, pela Copa do Rei, Atlético de Madrid, por La Liga, e o jogo de ida contra o Manchester City, pelos playoffs da Champions, marcado para o dia 11 de fevereiro.

Teoricamente, o jogador também será desfalque para a partida de volta, marcada para o Santiago Bernabéu, no dia 19 de fevereiro, porém, como se trata do período final de recuperação da lesão, é possível que Rüdiger seja ao menos relacionado. Entretanto, seria uma decisão arriscada escalar o defensor.

Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid (Foto: Javier Soriano/AFP)

A situação acende o alerta em Madri. A decisão de não contratar nenhum zagueiro após a saída de Nacho Fernandéz para o futebol saudita pode pesar neste sentido, já que Éder Militão, lesionado, está fora da temporada, e Alaba, recuperado, está retornando ao elenco aos poucos para a equipe titular. A tendência é que o jovem Raúl Asencio volte a ganhar oportunidades ao lado de Tchouaméni; Jesús Vallejo conta com pouco prestígio no elenco e é tido como a última opção.

As partidas decisivas pela Copa e pela Liga servirão como testes para Carlo Ancelotti testar nomes na posição. Caso a recuperação de Rüdiger avance antes do esperado, aumentam as expectativas para um retorno no jogo decisivo em casa, por uma vaga nas oitavas de final da Champions League.

