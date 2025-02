Cristiano Ronaldo faz alerta a Mbappé e manda recado para o Real Madrid

Apesar de não esconder a admiração pelo futebol de Kylian Mbappé e projetar um futuro de sucesso para o Real Madrid, Cristiano Ronaldo alertou o atacante com um conselho, além de mandar um recado para os torcedores merengues. Em entrevista ao programa "El Chiringuito", a lenda portuguesa disse que o francês precisa jogar como ele em sua época na Espanha, além de pedir à torcida para "cuidar" dele.

continua após a publicidade

➡️ Titular do Real Madrid é desfalque confirmado nos playoffs da Champions League

- A posição de atacante é um pouco complicada para Mbappé. Se eu fosse ele, jogaria mais ou menos como o Cristiano joga como atacante. Se eu estivesse no Real Madrid, ensinaria o Mbappé a jogar de 9. Porque eu não era atacante. Eu me acostumei a jogar como um - disse Cristiano Ronaldo, que completou:

- Cuidem dele. Estou dizendo aos fãs do Real Madrid… Cuidem do garoto. Mbappé é muito bom e o Real Madrid tem que ajudá-lo e protegê-lo. Não tenho dúvidas de que Mbappé trará muita alegria aos torcedores do Real Madrid.

continua após a publicidade

Cristiano Ronaldo é ídolo de infância de Kylian Mbappé, que sonhava vestir a camisa do Real Madrid influenciado pelo português. Quando anunciado, o francês relembrou uma foto que tirou com CR7 no passado.

Camisa Oficial adidas Real Madrid I 2024 Camisa Oficial adidas Real Madrid I 2024 Cadastre-se no site da adidas e garanta o manto do Real com desconto! Todos os tamanhos disponível no site oficial. Comprar por R$ 399,99

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Mbappé no Real Madrid

Kylian teve um começo avassalador na capital espanhola, anotando sete gols nos primeiros nove jogos. Porém, em outubro, o jogador caiu em uma fase negativa e passou um período sem ir às redes.

Hoje, Mbappé vive o seu melhor momento com a camisa do Real Madrid em janeiro. Na temporada, ele soma 22 gols em 32 jogos pelo clube por todas as competições. Nas nove partidas disputadas em janeiro, o francês marcou nove gols. Na mais recente, contra o Valladolid, em duelo válido pela 21ª de La Liga, fez o seu primeiro triplete, sendo eleito o melhor jogador do mês no Campeonato Espanhol.