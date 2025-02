O Flamengo está cada vez mais próximo da contratação de Jorginho, do Arsenal. Disponível para assinar um pré-contato, o volante chegaria ao Rubro-Negro em junho, por meio de uma transferência gratuita. A informação atualizada foi divulgada pelo jornalista Venê Casagrande no domingo (2).

continua após a publicidade

➡️ Filipe Luís vê Flamengo ‘impecável’ na Supercopa do Brasil

Jorginho deve assinar um pré-contrato com o Flamengo nesta semana, por um vínculo de três anos. O Rubro-Negro gostaria que o jogador participasse com o Manto Sagrado no Mundial de Clubes, em junho de 2025.

José Boto, diretor técnico do Flamengo, tenta convencer o técnico Mikel Arteta para liberar Jorginho nesta janela. No entanto, o jogador é considerado peça importante na composição de elenco londrino. Na função, o Arsenal conta com os volantes Declan Rice, Thomas Partey e Mikel Merino. Além disso, os Gunners estão próximos da contratação de mais um volante: Martín Zubimendi, da Real Sociedad.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

Carreira de Jorginho

Natural de Santa Catarina, Jorginho atuou toda sua carreira no futebol europeu, com destaque para as passagens no Napoli, da Itália, e no Chelsea, da Inglaterra, onde conquistou a Liga dos Campeões. Ele está no Arsenal desde 2022. Com a camisa da seleção italiana, o meia foi campeão da Eurocopa em 2021.