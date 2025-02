Nem Neymar, Messi e Mbappé! Astro do PSG consegue feito inédito

Com nomes de gigantes do futebol internacional "no currículo", como Neymar, Messi e Mbappé, o PSG ainda acompanha a recordes sendo batidos em sua história. Durante a vitória contra o Brest, neste sábado (1º), o atacante Ousmane Dembélé alcançou um feito nunca visto antes pelo clube parisiense: dois hat-tricks consecutivos. A marca foi atingido durante confronto válido pela 20ª rodada da Ligue 1, que tem o time de Luis Enrique como líder absoluto.

O primeiro hat-trick marcado aconteceu, na última quarta-feira (29), durante o jogo contra o Stuttgart pela 8ª, e última, rodada da Fase de Liga da Champions League. No confronto, Dembélé garantiu a goleada parisiense, por 4 a 1, com dois gols no primeiro tempo e, depois, mais um para consagrar a vitória e a classificação para os playoffs do torneio continental.

Três dias depois, no dia 1º de fevereiro, mais um show de artilharia para Ousmane Dembélé. O atacante francês abriu o placar do jogo e garantiu a vitória do PSG sobre o Brest, antes mesmo do companheiro Gonçalo Ramos contribuir com mais dois tentos, e o juiz apitar o fim da partida.

Em entrevista, após o duelo contra o Brest, Dembélé comemorou a marca pessoal e destacou o verdadeiro trabalho de equipe por trás do atual sucesso do atacante em marcar gols. Para o francês, o talento de passe de seus companheiros é o que precisa ser parabenizado pelo feito conquistado.

- Eu estou bem posicionado. Eu estou no papel de número 9 e preciso marcar gols. Esse foi um jogo em que joguei um pouco como uma cenoura atrás da defesa. Eu acredito que você tem que parabenizar o time e especialmente os passadores. Porque, no primeiro gol, tudo o que precisei fazer foi empurrar para casa. E no terceiro, o passe do Kang-In foi excepcional - afirmou o atacante.

Com uma vantagem de 10 pontos para o segundo colocado, o Olympique de Marselha, o PSG assume a liderança absoluta da Ligue 1 após 20 rodadas concluídas. Para dar continuidade ao torneio, os parisienses receberão o Mônaco na próxima sexta-feira (7) pela 21ª etapa. Antes disso, na terça-feira (4), o time de Luis Enrique viaja até a cidade de Le Mans, na França, para encarar o Le Mans FC pelas oitavas de final da Copa da França. O jogo acontecerá em campo no MMArena, e a bola rola a partir das 15h10 (de Brasília).

