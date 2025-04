Na primeira partida do Colo-Colo no estádio Monumental de Santiago após a tragédia ocorrida na partida contra o Fortaleza, no último dia 10 de abril, o time chileno empatou com o Racing por 1 a 1, pela terceira rodada do Grupo E da Copa Libertadores, na noite desta terça-feira (22). A partida foi disputada com portões fechados, como punição imposta pela Conmebol pela invasão do gramado por parte dos torcedores naquela partida, fruto da revolta pela morte de dois torcedores do lado de fora do estádio.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Homenagem na comemoração do Colo-Colo

O gol foi marcado pelo meia Lucas Cepeda, em chute rasteiro de fora da área, aos oito minutos do primeiro tempo. Na comemoração, o jogador mostrou a faixa de luto que todos os atletas portavam no braço, tendo a inscrição de três torcedores do Colo-Colo mortos recentemente: "María Colo-Colo", apelido de Maria Ided del Carmen Fernández, que faleceu no último 18 de abril aos 90 anos; e Martina e Mylan, os dois torcedores mortos do lado de fora do estádio no jogo contra o Fortaleza.

A equipe argentina chegou ao empate no fim do jogo, aos 40 minutos do segundo tempo. Martín Barrios se aproveitou de uma bobeada da defesa chilena após cobrança de lateral na área e bateu firme no canto, mais ou menos na marca do pênalti.

continua após a publicidade

Com o resultado, o Racing chega à liderança do Grupo E com quatro pontos, igual al colombiano Atlético Bucaramanga, mas com saldo melhor (dois contra um). Colo-Colo soma dois pontos pelos dois empates no dois jogos válidos até o momento - o 0 a 0 com o Fortaleza é considerado suspenso pela Conmebol e não conta pontos para as duas equipes.