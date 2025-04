Guerrero marca dois, Alianza Lima vence e pressiona o São Paulo na Libertadores

Em um jogo emocionante pela Libertadores, com cinco gols, reviravolta e expulsão, o Alianza Lima, do Peru, venceu o Talleres, da Argentina, por 3 a 2 (dois de Paolo Guerrero e Barcos para o Alianza; Girotti duas vezes para o Talleres), na noite desta terça-feira (22). Com o resultado, os peruanos chegaram aos quatro pontos, mesma pontuação do São Paulo, que tem um jogo a menos. O Alianza Lima ocupa a terceira colocação do grupo, por ter um saldo de gols pior que o Tricolor. Na próxima rodada, o Alianza Lima receberá o São Paulo, no dia 6 do próximo mês.

Jogando em casa, no estádio Alejandro Villanueva, em Lima, o time peruano saiu para pressionar a equipe argentina. E o Alianza Lima foi recompensado logo no início, quando Paolo Guerrero recebeu na área, dividiu com a zaga e tocou na saída do goleiro para abrir o placar aos 10 minutos.

A equipe peruana seguiu pressionando os argentinos, mas o segundo gol saiu apenas na etapa final. De novo com Paolo Guerrero, agora aproveitando bate e rebate na área, ampliou o marcador aos 11 minutos.

Quando tudo parecia caminhar para uma vitória tranquila do Alianza Lima, Ortegoza foi derrubado na área. Pênalti que Girotti cobrou para diminuir aos 18 minutos. O jogo mudou de panorama e o Talleres passou a pressionar em busca do empate, que veio cinco minutos depois. De novo com Girotti, que subiu livre para cabecear e igualar o marcador em 2 a 2 aos 23 minutos.

A partida então ficou emocionante, com as duas equipes empilhando chances de gol. O Alianza Lima ainda teve o zagueiro Zambrano expulso. Mas jogando em casa, nem o fato de estar com um jogador a menos arrefecer a pressão dos donos da casa pelo gol da vitória.

Quando tudo encaminhava para o empate, Barcos, ex-Palmeiras, aproveitou cruzamento da direita e cabeceou sem chances para o goleiro Herrera, fazendo explodir os torcedores presentes ao Alejandro Villanueva e deu números finais para o confronto. Na próxima rodada, o Alianza joga com o São Paulo, enquanto o Talleres enfrentará o Libertad, do Paraguai.