Sem tomar conhecimento, Inglaterra goleia Holanda na Euro Feminina

A Inglaterra não tomou conhecimento da Holanda e goleou por 4 a 0, nesta quarta-feira (9), no Stadion Letzigrund, em Zurique (SUI), pela segunda rodada do Grupo D da Euro Feminina 2025. Os gols foram marcados por Lauren James (2x), Stanway e Ella Toone.

Com o resultado, as inglesas, atuais campeãs da Euro, aliviam a pressão após a derrota por 2 a 1 contra a França na estreia, somam três pontos e lideram o grupo. Por outro lado, a Holanda ocupa o terceiro lugar devido ao saldo de gols, mesmo tendo vencido na estreia contra País de Gales, por 3 a 0.

Como foi Inglaterra e Holanda na Euro Feminina?

A partida ficou marcada por uma forte superioridade da Inglaterra. Com a posse de bola, comandando as ações da partida e marcando em bloco alto, as inglesas tomaram as rédeas do jogo para si com forte pressão sobre as holandesas.

Criando chances perigosas desde o início, o primeiro gol da Inglaterra chegou aos 22 minutos. Alessia Russo partiu em contra-ataque, chegou à linha de fundo e cruzou rasteiro para Lauren James na meia-lua. A atacante bateu cruzado e abriu o placar em golaço de placa, sem chances para a goleira Van Domselaar.

Jogadoras da Inglaterra comemoram gol sobre a Holanda na segunda rodada do Grupo D da Eurocopa Feminina (Foto: Miguel MEDINA / AFP)

Nos minutos finais da primeira etapa, Lauren James cobrou uma falta distante e, no rebote, Georgia Stanway arremata e bate forte de fora da área. No segundo tempo, a tônica permaneceu a mesma e a Inglaterra balançou as redes da Laranja Mecânica novamente. Alessia Russo recebeu da goleira Hannah, achou Hemp que tocou para Ella Toone; na sobra, Lauren James marcou seu doblete no jogo.

E não foi só o trio de ataque da Inglaterra que brilhou: após mais uma jogadaça da Russo, Ella Toone aproveitou a chance desta vez. A camisa 10 girou na grande área e bateu rasteiro na direita do gol para ampliar a goleada para 4 a 0.

O que vem por aí?

Com grupo complicado, a Inglaterra enfrenta País de Gales, que não tem nenhum ponto na competição, neste domingo (13), às 16h (de Brasília). Enquanto isso, a Holanda encara a França em jogo da vida em busca da classificação.

✅ FICHA TÉCNICA

Inglaterra 4 x 0 Holanda

Eurocopa Feminina — Grupo D (2ª rodada)

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 9 de julho de 2025, às 13h (de Brasília)

📍 Local: Stadion Letzigrund, em Zurique (SUI)

🥅 Gols: Lauren James, 22'/1ºT (1-0), Georgia Stanway, 45'+2/1ºT (2-0), Lauren James, 15'/2ºT (3-0) e 22'/2°T (4-0)

🕴️ Arbitragem: Edina Alves Batista (BRA);

🟨 Cartão amarelo: Caitlin Dijkstra (AVL)

🟥 Cartão vermelho: -

⚽ ESCALAÇÕES

⚪🔴 Inglaterra (Técnica: Sarina Wiegman)

Hannah Hampton; Bronze, Williamson, Carter e Alex Greenwood; Ella Toone, Walsh e Georgia Stanway; Lauren James, Alessia Russo e Hemp.

🟠 Holanda (Técnica: Andries Jonker)

Van Domselaar; Casparij, Janssen, Veerle Buurman e Brugts; Kaptein, Groenen e Pelova; Grant, Miedema e Roord.

