Futebol Internacional

Técnico do Betis revela empecilho para contratação de Antony

Brasileiro não está nos planos do Manchester United

Antony - Fiorentina x Real Betis - Europa League
imagem cameraAntony comemora gol pelo Real Betis diante da Fiorentina, pela Europa League (Foto: Reprodução/Instagram)
Captura-de-Tela-2023-11-29-as-1-8-aspect-ratio-1024-1024
João Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 21/08/2025
08:59
  • Matéria
  • Mais Notícias

Técnico do Betis, Manuel Pellegrini revelou o empecilho para a contratação de Antony na reta final da janela de transferências. Em coletiva, o treinador afirmou que o brasileiro tem a intenção de retornar ao clube, mas as negociações seguem em andamento.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp.

- Não falei com ele. Todos sabem que ele esteve muito à vontade aqui e, seguramente, quer voltar. Mas também deve decidir o dono do passe, o Manchester United - declarou o comandante da equipe espanhola.

Antony é o principal alvo do Betis na janela de transferências após as boas atuações do brasileiro pelo clube espanhol na segunda metade da última temporada. O brasileiro havia chegado por empréstimo, e o Manchester United busca uma venda em definitivo no mercado.

Como foi a passagem de Antony no Betis?

Na última temporada, Antony fez 16 jogos com a camisa do Betis e foi um dos protagonistas da equipe de Pellegrini. O brasileiro marcou nove gols, contribuiu com cinco assistências e foi chave para que o clube de Sevilha chegasse na final da Conference League e conquistasse uma vaga na Europa League via Campeonato Espanhol.

O brasileiro não está nos planos do Manchester United e treina separado do elenco principal comandado por Rúben Amorim. No entanto, o jogador ainda não definiu seu futuro, embora tenha mais dois anos de contrato com os Diabos Vermelhos.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Antony em ação pelo Betis contra o Chelsea, na final da Conference League
Antony em ação pelo Betis contra o Chelsea, na final da Conference League (Foto: Sergei Gapon/AFP)

