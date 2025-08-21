Técnico do Betis revela empecilho para contratação de Antony
Brasileiro não está nos planos do Manchester United
- Matéria
- Mais Notícias
Técnico do Betis, Manuel Pellegrini revelou o empecilho para a contratação de Antony na reta final da janela de transferências. Em coletiva, o treinador afirmou que o brasileiro tem a intenção de retornar ao clube, mas as negociações seguem em andamento.
Relacionadas
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
- Não falei com ele. Todos sabem que ele esteve muito à vontade aqui e, seguramente, quer voltar. Mas também deve decidir o dono do passe, o Manchester United - declarou o comandante da equipe espanhola.
Antony é o principal alvo do Betis na janela de transferências após as boas atuações do brasileiro pelo clube espanhol na segunda metade da última temporada. O brasileiro havia chegado por empréstimo, e o Manchester United busca uma venda em definitivo no mercado.
Como foi a passagem de Antony no Betis?
Na última temporada, Antony fez 16 jogos com a camisa do Betis e foi um dos protagonistas da equipe de Pellegrini. O brasileiro marcou nove gols, contribuiu com cinco assistências e foi chave para que o clube de Sevilha chegasse na final da Conference League e conquistasse uma vaga na Europa League via Campeonato Espanhol.
O brasileiro não está nos planos do Manchester United e treina separado do elenco principal comandado por Rúben Amorim. No entanto, o jogador ainda não definiu seu futuro, embora tenha mais dois anos de contrato com os Diabos Vermelhos.
📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias