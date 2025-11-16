menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Sem sentir ausência de CR7, Portugal confirma classificação para a Copa do Mundo com goleada

Seleção portuguesa garante vaga na Copa do Mundo de 2026

3d13ae9e-b840-45f7-842b-b86ec9364191_eu-aspect-ratio-1024-1024
Emive Ferreira
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 16/11/2025
12:59
João Neves comemora gol na vitória de Portugal sobre a Armênia (Foto: Miguel RIOPA / AFP)
imagem cameraJoão Neves comemora gol na vitória de Portugal sobre a Armênia (Foto: Miguel RIOPA / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Neste domingo (16), a seleção de Portugal confirmou em grande estilo sua nona participação em Copas do Mundo. Mesmo sem Cristiano Ronaldo, que cumpria suspensão, a equipe comandada por Roberto Martínez apresentou uma atuação segura e dominante ao golear a Armênia por 9 a 1. Os gols portugueses foram marcados por Renato Veiga, Gonçalo Ramos, Francisco Conceição, além de João Neves e Bruno Fernandes, que marcaram três vezes cada.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Portugal líder: veja como ficou a definição do grupo F das Eliminatórias Europeias

Com a goleada, Portugal confirmou a liderança e encerrou sua campanha no grupo F com 13 pontos, somando quatro vitórias, um empate e uma derrota, além de 20 gols marcados e sete sofridos. A Armênia, já eliminada antes da rodada final, terminou com apenas três pontos e um saldo negativo de -13 gols.

continua após a publicidade

No outro duelo que definiu o grupo, a Irlanda venceu a Hungria por 3 a 2, resultado que garantiu aos irlandesoss a vaga na repescagem da Uefa.

Portugal se junta agora a França, Holanda, Noruega e Croácia como as cinco primeiras seleções europeias confirmadas na Copa do Mundo de 2026.

continua após a publicidade
Com três gols marcados, Bruno Fernandes foi um dos craques da goleada que levou Portugal para a Copa do Mundo (Foto: Miguel RIOPA / AFP)
Com três gols marcados, Bruno Fernandes foi um dos craques da goleada que levou Portugal para a Copa do Mundo (Foto: Miguel RIOPA / AFP)

Quais são as seleções já classificadas para a Copa do Mundo 2026?

  1. África do Sul (África)
  2. Arábia Saudita (Ásia)
  3. Argélia (África)
  4. Argentina (América do Sul)
  5. Austrália (Ásia)
  6. Brasil (América do Sul)
  7. Cabo Verde (África)
  8. Canadá (país-sede)
  9. Catar (Ásia)
  10. Colômbia (América do Sul)
  11. Coreia do Sul (Ásia)
  12. Costa do Marfim (África)
  13. Croácia (Europa)
  14. Egito (África)
  15. Equador (América do Sul)
  16. EUA (país-sede)
  17. França (Europa)
  18. Gana (África)
  19. Holanda (Europa)
  20. Inglaterra (Europa)
  21. Irã (Ásia)
  22. Japão (Ásia)
  23. Jordânia (Ásia)
  24. Marrocos (África)
  25. México (país-sede)
  26. Nova Zelândia (Oceania)
  27. Noruega (Europa)
  28. Paraguai (América do Sul)
  29. Portugal (Europa)
  30. Senegal (África)
  31. Tunísia (África)
  32. Uruguai (América do Sul)
  33. Uzbequistão (Ásia)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias