Sem sentir ausência de CR7, Portugal confirma classificação para a Copa do Mundo com goleada
Seleção portuguesa garante vaga na Copa do Mundo de 2026
Neste domingo (16), a seleção de Portugal confirmou em grande estilo sua nona participação em Copas do Mundo. Mesmo sem Cristiano Ronaldo, que cumpria suspensão, a equipe comandada por Roberto Martínez apresentou uma atuação segura e dominante ao golear a Armênia por 9 a 1. Os gols portugueses foram marcados por Renato Veiga, Gonçalo Ramos, Francisco Conceição, além de João Neves e Bruno Fernandes, que marcaram três vezes cada.
Portugal líder: veja como ficou a definição do grupo F das Eliminatórias Europeias
Com a goleada, Portugal confirmou a liderança e encerrou sua campanha no grupo F com 13 pontos, somando quatro vitórias, um empate e uma derrota, além de 20 gols marcados e sete sofridos. A Armênia, já eliminada antes da rodada final, terminou com apenas três pontos e um saldo negativo de -13 gols.
No outro duelo que definiu o grupo, a Irlanda venceu a Hungria por 3 a 2, resultado que garantiu aos irlandesoss a vaga na repescagem da Uefa.
Portugal se junta agora a França, Holanda, Noruega e Croácia como as cinco primeiras seleções europeias confirmadas na Copa do Mundo de 2026.
Quais são as seleções já classificadas para a Copa do Mundo 2026?
- África do Sul (África)
- Arábia Saudita (Ásia)
- Argélia (África)
- Argentina (América do Sul)
- Austrália (Ásia)
- Brasil (América do Sul)
- Cabo Verde (África)
- Canadá (país-sede)
- Catar (Ásia)
- Colômbia (América do Sul)
- Coreia do Sul (Ásia)
- Costa do Marfim (África)
- Croácia (Europa)
- Egito (África)
- Equador (América do Sul)
- EUA (país-sede)
- França (Europa)
- Gana (África)
- Holanda (Europa)
- Inglaterra (Europa)
- Irã (Ásia)
- Japão (Ásia)
- Jordânia (Ásia)
- Marrocos (África)
- México (país-sede)
- Nova Zelândia (Oceania)
- Noruega (Europa)
- Paraguai (América do Sul)
- Portugal (Europa)
- Senegal (África)
- Tunísia (África)
- Uruguai (América do Sul)
- Uzbequistão (Ásia)
