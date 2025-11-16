Neste domingo (16), a seleção de Portugal confirmou em grande estilo sua nona participação em Copas do Mundo. Mesmo sem Cristiano Ronaldo, que cumpria suspensão, a equipe comandada por Roberto Martínez apresentou uma atuação segura e dominante ao golear a Armênia por 9 a 1. Os gols portugueses foram marcados por Renato Veiga, Gonçalo Ramos, Francisco Conceição, além de João Neves e Bruno Fernandes, que marcaram três vezes cada.

Portugal líder: veja como ficou a definição do grupo F das Eliminatórias Europeias

Com a goleada, Portugal confirmou a liderança e encerrou sua campanha no grupo F com 13 pontos, somando quatro vitórias, um empate e uma derrota, além de 20 gols marcados e sete sofridos. A Armênia, já eliminada antes da rodada final, terminou com apenas três pontos e um saldo negativo de -13 gols.

No outro duelo que definiu o grupo, a Irlanda venceu a Hungria por 3 a 2, resultado que garantiu aos irlandesoss a vaga na repescagem da Uefa.

Portugal se junta agora a França, Holanda, Noruega e Croácia como as cinco primeiras seleções europeias confirmadas na Copa do Mundo de 2026.

Com três gols marcados, Bruno Fernandes foi um dos craques da goleada que levou Portugal para a Copa do Mundo (Foto: Miguel RIOPA / AFP)

Quais são as seleções já classificadas para a Copa do Mundo 2026?

África do Sul (África) Arábia Saudita (Ásia) Argélia (África) Argentina (América do Sul) Austrália (Ásia) Brasil (América do Sul) Cabo Verde (África) Canadá (país-sede) Catar (Ásia) Colômbia (América do Sul) Coreia do Sul (Ásia) Costa do Marfim (África) Croácia (Europa) Egito (África) Equador (América do Sul) EUA (país-sede) França (Europa) Gana (África) Holanda (Europa) Inglaterra (Europa) Irã (Ásia) Japão (Ásia) Jordânia (Ásia) Marrocos (África) México (país-sede) Nova Zelândia (Oceania) Noruega (Europa) Paraguai (América do Sul) Portugal (Europa) Senegal (África) Tunísia (África) Uruguai (América do Sul) Uzbequistão (Ásia)

