Rink marcou 80 gols pelo Athletico e teve passagens por clubes na Alemanha e outros países.

Ele se destacou como o primeiro brasileiro a jogar pela seleção da Alemanha entre 1998 e 2000.

Paulo Roberto Rink nasceu em 21 de fevereiro de 1973 e é um ídolo do Athletico Paranaense.

Poucos jogadores simbolizam tão bem a ponte entre o futebol brasileiro e o europeu quanto Paulo Roberto Rink, nascido em Curitiba, no dia 21 de fevereiro de 1973. Atacante de faro apurado, movimentação constante e chute potente, Rink construiu uma carreira marcada por conquistas, pioneirismo e momentos icônicos — dentro e fora dos gramados. O Lance! te conta por onde anda Paulo Rink.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Revelado pelo Athletico Paranaense, o atacante não apenas entrou para a história do clube como um dos maiores artilheiros de todos os tempos, mas também viveu um feito raro: tornou-se o primeiro jogador brasileiro nato a defender a seleção da Alemanha. Hoje, longe dos gramados, Paulo Rink segue ativo na vida pública e política, mostrando a mesma determinação que o consagrou como ídolo rubro-negro.

Início no Athletico e o brilho no futebol paranaense

Rink começou a trajetória ainda nas divisões de base do Athletico-PR, em 1981. Após experiências curtas em clubes como o Atlético-MG e a Chapecoense, foi justamente no retorno ao Furacão, em 1995, que o atacante viveu o primeiro grande momento da carreira.

continua após a publicidade

Naquele ano, formou uma das duplas mais emblemáticas da história atleticana, ao lado de Oséas. Juntos, comandaram a campanha que levou o clube ao título da Série B do Campeonato Brasileiro de 1995, devolvendo o Athletico à elite do futebol nacional.

No jogo decisivo contra o Mogi Mirim, foi de Paulo Rink o gol da vitória por 1 a 0, resultado que garantiu o acesso e eternizou seu nome na história do Furacão. Com seu estilo raçudo e faro de gol, conquistou a torcida e tornou-se um dos maiores ídolos do clube — até hoje ocupa o 7º lugar na lista dos artilheiros históricos, com 80 gols.

continua após a publicidade

O salto internacional e o sucesso na Alemanha

O desempenho em Curitiba chamou a atenção do futebol europeu. Em 1997, o Bayer Leverkusen desembolsou cerca de 6 milhões de dólares para contratar o atacante — a maior quantia já paga por um jogador paranaense até então.

Rink rapidamente se adaptou ao futebol alemão e se tornou um jogador importante na Bundesliga.

Com boas atuações e identificação com o país, o atacante acabou naturalizando-se alemão, graças à sua ascendência familiar, e foi convocado para a seleção da Alemanha em 1998, pelo técnico Berti Vogts.

Um brasileiro vestindo a camisa da Alemanha

A convocação de Paulo Rink foi um marco: ele foi o primeiro brasileiro da história a jogar pela seleção alemã. Entre 1998 e 2000, disputou 13 partidas pela Nationalmannschaft, incluindo jogos amistosos contra Romênia e Malta, e participação na Copa das Confederações de 1999 e na Eurocopa de 2000.

Sua presença gerou curiosidade e até controvérsia, mas Rink respondeu com profissionalismo e entrega. Na Alemanha, o atacante passou a ser conhecido simplesmente como "Rink", e ficou lembrado não apenas pelo bom futebol, mas também pelo carisma e personalidade.

Fim de carreira e volta ao Brasil

Após o período no Bayer Leverkusen, Rink teve passagens por clubes como Nuremberg, Energie Cottbus, Vitesse (Holanda) e Omonia Nicosia (Chipre). Mesmo jogando em diferentes países, manteve o hábito de marcar gols e conquistar torcedores.

Em 2006, voltou ao Athletico Paranaense para encerrar a carreira onde tudo começou. Seu último gol como profissional foi marcado em 4 de outubro de 2006, no Estádio Alfredo Jaconi, contra o Juventude. A última partida oficial ocorreu pouco depois, em duelo com o Figueirense, no Estádio Durival Britto e Silva, em Curitiba.

Com o encerramento da trajetória em campo, o ex-atacante passou a se dedicar a novos desafios fora das quatro linhas.

Por onde anda Paulo Rink?

Depois da aposentadoria, Paulo Rink (@paulorink) construiu uma nova carreira — desta vez, na política paranaense. Em 2012, foi eleito vereador de Curitiba pelo PPS (Partido Popular Socialista), com 5.625 votos. Mesmo após uma breve perda de mandato por infidelidade partidária em 2016, retornou às urnas e foi reeleito no mesmo ano, desta vez pelo PR (Partido da República), com 5.607 votos.

Além da vida política, Rink nunca se afastou do futebol: participa de eventos beneficentes, jogos festivos e ações sociais ligadas ao Athletico. Continua sendo figura querida pela torcida e é presença constante em eventos do clube, representando o legado de uma geração que devolveu o Furacão ao protagonismo nacional.

Clubes em que Paulo Rink jogou

Athletico Paranaense (1990–1997; 2006–2007)

Atlético Mineiro (empréstimo, 1991)

Chapecoense (empréstimos, 1993 e 1995)

Bayer Leverkusen (ALE) (1997–2002)

Santos (empréstimo, 1999)

Nuremberg (ALE) (empréstimo, 2001–2002)

Energie Cottbus (ALE) (2002–2003)

Vitesse (HOL) (2004)

Jeonbuk Hyundai (COR) (2004)

Omonia Nicosia (CHP) (2006)

Paraná Clube (2006)

Títulos e conquistas de Paulo Rink

Athletico Paranaense

Campeonato Brasileiro Série B: 1995

Chapecoense

Artilheiro do Campeonato Catarinense: 1995

Seleção da Alemanha