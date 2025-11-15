Europeus ironizam números de Estêvão pela Seleção: 'Diferente'
Atacante do Chelsea marcou na vitória do Brasil sobre Senegal
- Matéria
- Mais Notícias
Estêvão voltou aos holofotes neste sábado (15) ao abrir o placar da vitória do Brasil por 2 a 0 sobre Senegal, no Emirates Stadium, em Londres. O gol rendeu comparações curiosas e irônicas nas redes sociais europeias. Internautas destacaram que o atacante do Chelsea já igualou Phil Foden, estrela do Manchester City e da seleção inglesa, em gols por suas seleções: quatro cada. A diferença? O brasileiro precisou de apenas 10 partidas, enquanto o inglês soma 46 jogos pelo English Team.
Sem proposta de renovação, craque do Barcelona não quer sair em janeiro
Futebol Internacional
Messi marca pela primeira vez na África e se aproxima do gol 900
Futebol Internacional
Técnico da Itália esclarece polêmica sobre classificação para Copa: ‘Chorão’
Futebol Internacional
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Europeus comparam Estêvão com Phil Foden
Ancelotti elogia Estêvão e projeta futuro do Brasil
Estêvão ganhou destaque na entrevista coletiva do técnico Carlo Ancelotti após a vitória sobre Senegal. O italiano elogiou bastante o atacante do Chelsea.
— Trabalha muito bem. É uma pessoa que não parece a idade que tem, é maduro. Tem coisas para melhorar, obviamente, que não é pelo talento. Isso ele já tem. O importante é que ele não se contente com o que é agora, porque pode ser melhor no futuro — analisou Ancelotti.
Estêvão tem quatro gols em sete jogos sob o comando de Ancelotti, sendo assim o artilheiro desde que o italiano foi anunciado como técnico do Brasil.
— Estêvão tem um talento incrível pela direita. É uma surpresa ver um jogador tão jovem com esse tipo de talento. É muito preciso e muito contundente. O Brasil com ele tem um futuro garantido — elogiou Ancelotti.
Até quando o assunto não era Estêvão, Ancelotti aproveitou para destacar o papel tático que o atacante teve durante o triunfo diante dos senegaleses.
— Acho que a dupla Militão e Estêvão funcionou muito bem pela direita. Militão está em uma condição espetacular física e mental. Acho que dois anos sem jogar amadureceram muito ele no aspecto mental. Com essa atitude, pode jogar em todas as posições. Foi muito bem como lateral-direito, a equipe foi muito sólida e estamos satisfeitos — explicou.
O Brasil volta a campo na próxima terça-feira, quando enfrenta a Tunísia, em Lille, na França, às 16h30 (de Brasília).
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
- Matéria
- Mais Notícias