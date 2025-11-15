Europeus ironizam números de Estêvão pela Seleção: 'Diferente'



Estêvão voltou aos holofotes neste sábado (15) ao abrir o placar da vitória do Brasil por 2 a 0 sobre Senegal, no Emirates Stadium, em Londres. O gol rendeu comparações curiosas e irônicas nas redes sociais europeias. Internautas destacaram que o atacante do Chelsea já igualou Phil Foden, estrela do Manchester City e da seleção inglesa, em gols por suas seleções: quatro cada. A diferença? O brasileiro precisou de apenas 10 partidas, enquanto o inglês soma 46 jogos pelo English Team.

Europeus comparam Estêvão com Phil Foden

Ancelotti elogia Estêvão e projeta futuro do Brasil

Estêvão ganhou destaque na entrevista coletiva do técnico Carlo Ancelotti após a vitória sobre Senegal. O italiano elogiou bastante o atacante do Chelsea.

— Trabalha muito bem. É uma pessoa que não parece a idade que tem, é maduro. Tem coisas para melhorar, obviamente, que não é pelo talento. Isso ele já tem. O importante é que ele não se contente com o que é agora, porque pode ser melhor no futuro — analisou Ancelotti.

Estêvão tem quatro gols em sete jogos sob o comando de Ancelotti, sendo assim o artilheiro desde que o italiano foi anunciado como técnico do Brasil.

— Estêvão tem um talento incrível pela direita. É uma surpresa ver um jogador tão jovem com esse tipo de talento. É muito preciso e muito contundente. O Brasil com ele tem um futuro garantido — elogiou Ancelotti.

Até quando o assunto não era Estêvão, Ancelotti aproveitou para destacar o papel tático que o atacante teve durante o triunfo diante dos senegaleses.

— Acho que a dupla Militão e Estêvão funcionou muito bem pela direita. Militão está em uma condição espetacular física e mental. Acho que dois anos sem jogar amadureceram muito ele no aspecto mental. Com essa atitude, pode jogar em todas as posições. Foi muito bem como lateral-direito, a equipe foi muito sólida e estamos satisfeitos — explicou.

O Brasil volta a campo na próxima terça-feira, quando enfrenta a Tunísia, em Lille, na França, às 16h30 (de Brasília).

